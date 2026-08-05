最高法院判決後 美國已退還1,000億美元關稅 退款進度60%

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-08-05 10:41

美國最高法院一紙判定，讓美國政府不得不向進口商退還數千億美元關稅。

美國已退還1,000億美元關稅，退款進度60%。（圖：Shutterstock）

美國海關官員在向美國國際貿易法院提交的文件中表示，自最高法院今年早些時候認定川普政府無權動用緊急經濟權力徵收關稅以來，政府已退還約 1,000 億美元。

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這筆退款相當於 4 月「對等關稅」以來所徵收的 1,650 億美元總額的 60% 左右。

美國政府退款推進之快，令業界人士頗感意外。Sidley Austin 貿易律師 Ted Murphy 說：「政府正在積極推進退款。」

咨詢公司 Capstone 分析師 Walker Livingston 也表示：「政府推進速度之快，讓我個人感到非常驚喜。」

美國海關周二（4 日）在法庭文件中說，已有逾 1,280 億美元被接受處理，意味著更多退款即將到位。

不過，退款並非人人有份。

美國海關的退款系統規定，只有直接向海關申報進口的主體才能提交申請。這意味著大量並未直接進口商品、但實際上通過更高採購成本或逐項附加費承擔了關稅的小企業，被排除在外。

一些小企業表示，根本不知道如何申請退款，或沒有能力完成申請流程。

結果是退款大多流向大型企業。德州進步派民主黨眾議員 Greg Casar 批評道：「川普把退款發給了企業，而不是普通勞動者。這些退款的每一分錢都應該還給美國消費者。」

儘管美國政府被迫退還數千億美元，川普政府並未放棄重建關稅壁壘。