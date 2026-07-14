美國、伊朗爭奪航道控制權 荷姆茲海峽通航量銳減60%
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
過去一周在伊朗與美國之間的戰火再度升級後，荷姆茲海峽的船舶通行量大幅下降。
貿易情報公司 Kpler 的數據顯示，周日（12 日）共有 14 艘船舶通過荷姆茲海峽，包括 4 艘原油油輪，較上周同期的 37 艘銳減約 60%。
在美國和以色列於 2 月 28 日對伊朗發動戰爭之前，每天經由荷姆茲海峽通行的船舶數量超過 100 艘。
船舶通行量持續下滑的背景是，過去一周荷姆茲海峽的安全形勢急劇惡化。伊朗多次襲擊航行在阿曼沿岸、由美軍提供安全保護的商船，並要求所有船舶改道，經由伊朗領海內的北部航線通行。
作為對商船遇襲事件的回應，美國多輪空襲伊朗目標；伊朗則向美國在波斯灣地區的盟友發動打擊，予以報復。
Kpler 表示，商船遇襲後，越來越多船舶開始改走伊朗一側航線。海事情報公司 Windward 分析師在社交媒體發文，稱由美軍保護的南部航道通行量「實際上已陷入停滯」。
Kpler 指出，周末期間通過阿曼航線的航運量幾乎完全消失。
不過，美國中央司令部表示，荷姆茲海峽仍保持開放，船舶仍在持續通行。由於部分船舶關閉應答器後經由南部航道航行，外界難以準確統計實際通過該航道的船舶數量。
到了周一，川普發文，稱將重新封鎖伊朗。他要求所有船舶向美國支付相當於貨物價值 20% 的費用，作為提供安全保護的補償。
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