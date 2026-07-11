鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-11 10:10

南韓記憶體大漲 SK 海力士風光赴美上市，其美國存託憑證 (ADR) 周五 (10 日) 在首日掛牌交易表現強勁，讓美光 (MU-US) 淪為配角。

SK海力士ADR首日飆13%搶走美光風采 265億美元募資擴產添競爭壓力 (圖:Reuters/TPG)

美光周五盤中一度短暫翻紅，但終場仍收黑，下跌 1.2% 至每股 979.30 美元。SK 海力士 ADR(SKHYV-US)噴漲，終場收在每股 168.49 美元，與每股 149 美元的首次公開發行 (IPO) 價格相比勁揚 13%。

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對於想參與記憶體晶片熱潮的投資人而言，相較於美光，SK 海力士提供更便宜的入場方式，因此開始將記憶體投資分散配置至兩家公司，這可能對美光股價形成壓力。

此外，SK 海力士這次發行 ADR 募資高達 265 億美元，未來可望投入擴充製造產能，也讓市場擔憂未來競爭將更加激烈。

不過，記憶體市場需求仍相當龐大。美銀 (BofA) 分析師預估，全球大型科技公司 2027 年在雲端與 AI 基礎設施的資本支出將達約 1.5 兆美元，其中記憶體將占整體投資的 35% 至 40%。

美光也對市場前景充滿信心。該公司周四宣布，將美國投資計畫由原本的 2000 億美元提高至 2500 億美元。這當中包括 2022 年宣布、規模達 1000 億美元的紐約州晶圓廠投資案，預定最快 2030 年開始投產。

Gabelli Global Technology Leaders ETF 投資組合經理 Hendi Susanto 說：「包括三星電子、SK 海力士及美光在內，主要業者—多年來在擴產方面都展現高度紀律。全新晶圓廠需要很長時間才能興建完成，目前市場仍預期 2027 年需求將持續高於供給，因此我們並不擔心業者會出現非理性的產能擴張。」