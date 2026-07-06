鉅亨網編譯許家華 2026-07-07 06:04

國際金價周一 (6 日) 自兩周高點回落，主要受到美元走強影響，不過美國就業市場降溫跡象降低市場對聯準會 (Fed) 近期升息的預期，使金價跌幅受到限制。市場目前將焦點轉向本周即將公布的聯準會 6 月會議紀錄，希望從中尋找未來貨幣政策方向的更多線索。

現貨黃金盤中一度觸及 6 月 22 日以來最高水準，隨後回吐部分漲幅，截至美東時間下午 2 時 45 分，下跌 0.3%，報每盎司 4163.64 美元。另一方面，8 月交割的紐約黃金期貨收漲 1%，收在每盎司 4167.50 美元。

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美元指數當日上漲 0.1%，使以美元計價的黃金對海外買家而言變得更加昂貴，削弱部分投資需求。

American Gold Exchange 市場分析師 Jim Wyckoff 表示，美元指數走強是當天黃金市場最大的利空因素，也是金價自高點拉回的主要原因。不過，他認為市場真正關注的仍是聯準會政策方向，若會議紀錄透露與市場預期不同的訊息，可能再度引發金融市場明顯波動。

支撐金價的重要因素，來自上周公布的美國就業數據。美國 6 月新增非農就業人數僅 5.7 萬人，遠低於市場預估的 11 萬人，前兩個月就業數據也遭同步下修，顯示勞動市場持續降溫。數據公布後，市場對聯準會短期內升息的預期明顯降溫，帶動黃金一度大漲逾 2%，並重新站上每盎司 4100 美元。

根據芝商所 (CME) FedWatch 工具，目前市場預估聯準會 9 月升息機率約為 57%，雖然仍高於五成，但已較就業數據公布前明顯降溫，投資人正等待本周三公布的聯準會會議紀錄，以評估決策官員對通膨、就業與利率政策的最新看法。

另一方面，摩根大通日前下修今年金價預測，認為來自主要需求來源的買盤不如原先預期，加上黃金重新受到實質利率變化影響，今年漲勢將受到限制。該行目前預估，今年第三季黃金均價約為每盎司 4300 美元，第四季約 4500 美元，遠低於先前預估年底可望升至 6000 美元的目標價，同時提醒，若美國經濟數據重新轉強、促使聯準會提前升息，金價仍面臨下行風險。不過，摩根大通仍維持長期看多觀點，預期 2027 年可望受惠於全球央行持續購金及實體需求回升。