鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-10 16:00

這樣的估值已相當驚人，但仍有分析師認為，SpaceX 的潛在價值可能遠高於此。目前《巴隆》所見最高目標價來自花旗。分析師 John Godyn 給予 SpaceX 買進評級，目標價為每股 200 美元，但他認為，在最樂觀情境下，SpaceX 股價有機會上看 900 美元。

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SpaceX 周四距離這項目標仍有一段距離。當日股價上漲 2.6%，收在 152.16 美元，結束連續三個交易日跌勢。

Godyn 這周稍早在報告中寫道，「我們認為目前的 200 美元目標價只是通往 900 美元以上的里程碑。一旦關鍵工程技術完成大規模驗證，900 美元以上的股價將成為合理情境。」

「Starship 最終若能成功部署，將建立一條成本最低、最具規模化潛力的途徑，釋放太空經濟的潛力。」

Starship 毫無疑問是 SpaceX 最大的秘密武器。這款大型、可完全重複使用的火箭目前仍處於測試階段，若開發成功，將可把每公斤貨物送入軌道的成本，從目前動輒數千美元，大幅降低至數百甚至數十美元。

更低的發射成本，將成為創造企業價值的關鍵，並催生更多新的商業模式，例如 SpaceX 的衛星寬頻服務 Starlink。目前 Starlink 已擁有超過 1,000 萬名訂閱用戶，毛利率更超過 60%。

依照 Godyn 的牛市情境推算，SpaceX 的企業估值將高達約 12 兆美元。摩根士丹利分析師 Adam Jonas 的看法則相對保守。他對 SpaceX 的目標價其實更高，為每股 300 美元，但牛市情境僅上看 600 美元。

Jonas 的牛市假設幾乎建立在所有事情都順利發展的前提下，包括 Starship 於 2026 年啟動商業運營、Terafab 半導體廠量產晶片，以及軌道 AI 衛星部署過程順利。

他同時提出熊市情境，認為 SpaceX 股價可能僅值 75 美元。該情境假設 Starship 要到 2029 年才真正完成商業化運作，同時其他業務發展也較預期緩慢。

儘管兩位分析師對估值看法不同，但都一致認為，Starship 將是決定 SpaceX 未來價值的關鍵。原因在於，它有機會讓許多過去只能在地球上完成的解決方案，以更低成本移轉到太空執行，開創全新的商業模式。

Cantor Fitzgerald 分析師 Colin Canfield 也提出自己的牛市與熊市情境，但他的估值方式相對直接，主要依據每股盈餘 (EPS) 與本益比。他的牛市假設 2030 年 EPS 約 11 美元、市場願意給予 100 倍本益比，將未來價值折現回現在後，合理股價約為 740 美元。

至於熊市情境，他則假設 2030 年 EPS 約 8 美元、市場僅給予 20 倍本益比，折現回目前後，合理股價約為 100 美元。

從各家分析師的估值可以看出，對於 SpaceX 的未來看法存在極大分歧，代表投資人未來可能仍需面對高度波動的股價表現。

這樣的情況並不令人意外，因市場預期 SpaceX 在 2026 年仍不會獲利。根據 FactSet，公司最快將於 2027 年開始轉虧為盈。然而，由於未來數年仍需投入龐大的資本支出，SpaceX 自由現金流預料仍將維持負值，意味著未來仍須依賴債券與股權融資來支應成長。這也可能引發分析師調整獲利預估、目標價及投資評級。