〈進出口統計〉上半年對美出超破千億美元！財部估7月出口續寫33紅 原因提早曝光

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-09 17:35

財政部統計處長蔡美娜今（9）日公布 115 年 6 月進出口統計，6 月出口金額已連續 32 個月呈現正成長，對日本出口表現最為亮眼，以 32.2 億美元刷新單月最高紀錄，綜觀上半年，對美出超高達 1,040 億美元，已超越總出超額 974 億美元，成我國最大的出超來源。展望未來，蔡美娜表示，按往年季節性轉折參考，7 月出口預估將介於 760 億至 780 億美元，年增率上看 34% 至 39%，在幾大利多因素助攻下，可望續寫連 33 紅，並有機會衝刺歷年單月次高水準。

上半年對美出超破千億美元！財部打包票7月出口續寫33紅 原因提早曝光。（鉅亨網資料照）

出口利多四大分析：AI 商機與報價效應

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蔡美娜表示，6 月出口能維持強勁動能，主要受惠於四大背景因素：

全球經濟展現韌性：儘管中東地緣政治動盪，但全球經濟並未偏離成長軌道，支撐基本需求。 AI 商機風生水起：人工智慧應用擴散，使高階晶片、伺服器及關鍵領組件需求動能強勁。 科技新品備貨啟動：行動裝置等科技新品拉貨效應陸續展開，推升外銷表現。 產業供需緊繃帶動漲價：電子產業鏈處於供需較緊的狀況，引發出口報價調漲效應。蔡美娜指出，今年上半年物價累計增幅創下 47 年來最大，明顯帶動出口價值水漲船高。

科技產品續強 傳產逐漸走出谷底

在貨品分類方面，蔡美娜表示，科技產品仍是外銷火車頭。資通與視聽產品 6 月出口 339.2 億美元，創歷年單月第三高，年增達 72.3%；電子零組件出口 253.9 億美元，也創歷年單月次高，年增 32.8%。兩者合計成長幅度高達 52.9%。

令人欣慰的是，傳統產業也傳出喜訊。蔡美娜表示，傳產貨品 6 月平均成長 6.09%，已連續四個月正成長。其中，電機產品受惠於各國建置資料中心與電網升級，年增 23.0%；礦產品受油價帶動年增 20.0%；機械產品則因國際半導體大廠積極擴廠，年增 14.8%。

上半年總績效亮眼 對美出超創史高

綜觀 115 年上半年，台灣總出口規模改寫歷年同期紀錄，年增率 47.1% 創下史上有關同期的第四高。蔡美娜表示，對美國、歐洲及東協三大地區的年增率更創下同期最強勁紀錄。 值得注意的是，受惠於 AI 領域佈局與分工，上半年對美出超高達 1,040 億美元，已超越總出超額 974 億美元，成為我國最大的出超來源。