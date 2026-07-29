日本熊本縣地震 多家半導體工廠停工

日本熊本縣 28 日（周二）發生 7.1 級地震，由於熊本縣聚集大量半導體等生產廠家，多家工廠震後宣布停工，市場高度擔憂地震可能帶來產業衝擊。

Sony 集團半導體子公司 29 日發布公告，宣布坐落於熊本縣菊陽町的圖像傳感器工廠地震後即刻停工，暫無復工時間表。

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日本半導體巨頭瑞薩電子公司當天公布，位於熊本縣的兩座工廠震後停工。

半導體設備龍頭東京電子公司在熊本縣內的兩座廠區也全面停工。