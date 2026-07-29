日本熊本縣地震 多家半導體工廠停工
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
日本熊本縣 28 日（周二）發生 7.1 級地震，由於熊本縣聚集大量半導體等生產廠家，多家工廠震後宣布停工，市場高度擔憂地震可能帶來產業衝擊。
Sony 集團半導體子公司 29 日發布公告，宣布坐落於熊本縣菊陽町的圖像傳感器工廠地震後即刻停工，暫無復工時間表。
日本半導體巨頭瑞薩電子公司當天公布，位於熊本縣的兩座工廠震後停工。
半導體設備龍頭東京電子公司在熊本縣內的兩座廠區也全面停工。
荏原製造所同日宣布，位於熊本縣的半導體製造設備工廠停工。
三菱電機公司也發布消息，稱位於熊本縣的兩座半導體製造工廠全面停工。
目前日本郵政公司暫停熊本縣內全部郵局窗口業務。
三菱化學公司九州事業所熊本廠區、普利司通公司熊本工廠、湖池屋九州阿蘇工廠、三得利九州熊本工廠均持續停工。
本田公司暫停熊本製造所的摩托車生產線。
豐田汽車公司旗下零件廠商愛信九州公司臨時停工。
此外，強震還造成主營書刊與新聞用紙的日本製造公司八代工廠煙囪倒塌，損失嚴重。
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