鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-09 19:48

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (601138-CN) 今 (9) 日發布半年度業績預增公告，預估第二季實現歸屬於母公司業主之淨利為人民幣(下同)128 億元到 138 億元，將年增 86% 到 101%；上半年實現歸母淨利 234 億元到 244 億元，將年增 93% 到 101%。

依照工業富聯第二季實現歸屬於母公司業主之扣除非經常性損益後淨利為 124 億元到 134 億元，年增 84% 到 99%；上半年實現歸屬於母公司業主之扣除非經常性損益後淨利為 227 億元到 237 億元，將年增 94% 到 103%。

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工業富聯說明，本期業績預增，主要因雲端運算業務受惠產品結構持續優化，經營效益與去年同期相比實現大幅提升，上半年，雲端服務供應商（CSP）的 AI 伺服器營收年增率超過 230%。

工業富聯指出，目前 AI 相關產品已成為工業富聯主營業務的核心成長引擎。公司在主要客戶的市場份額（市佔率）穩步提升，與大客戶聯合研發設計的下一代產品進展順利，預計下半年將逐步進入量產階段。