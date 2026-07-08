鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-09 06:20

過去幾個月一路帶動美股上漲的人工智慧 (AI) 概念股，如今正在開始拖累科技股表現：標普 500 資訊科技指數成分股中，有多達 69% 的股票已從 52 周盤中高點回落逾 20%，正一一遁入技術性熊市。這究竟只是短暫修正，還是更大規模重啟的開始？

AI交易怎麼了？獲利了結潮來襲 科技股近七成深陷熊市 (圖:Shutterstock)

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儘管這波回檔幅度顯著，部分分析師仍視之為前期波段大漲後的自然進程：費城半導體指數第 2 季創下歷史性漲幅，使投資人傾向在 7 月第 3 季季初落袋為安。

晨星 (Morningstar) 股票分析師 William Kerwin 說：「7 月第 3 季的一開始，科技基礎建設類股出現普遍的獲利回吐，例如晶片設備股周二便遭遇相當劇烈的拋售。」

他指出過去幾季的規律：科技股往往在財報公布後的一個月內受打壓，但在下一份財報公布前出現反彈。

記憶體與儲存晶片股在 2026 年上半年交出飆悍表現，但在 6 月底觸頂過後，過去兩周以來遭到劇烈拋售，希捷 (Seagate)(STX-US)、威騰電子 (Western Digital)(WDC-US)、Sandisk(SNDK-US)、美光都已從高點大跌超過 20%。這群歷史上具備高度循環性的企業，目前正處於市場多空論戰核心，焦點在於 AI 熱潮究竟能否從結構面上永久提升其產品需求。

Kerwin 表示，南韓三星電子本周稍早發布的初步財報，是引爆近期賣壓的導火線。儘管三星營業利益暴增為去年同期的 19 倍，但部分投資人顯然抱持更高期望，「這可能預告，美光等業者的記憶體價格漲勢將放緩」。

儘管近期 DRAM 與 NAND 的現貨價格漲勢有所趨緩，但 Evercore 分析師 Amit Daryanani 認為，大型雲端服務商 (hyperscaler) 的長期供貨協議與合約價，更能精準反映記憶體市場的真實全貌。他深信，長期客戶協議將能從根本提升這群企業的營收能見度與可預測性。