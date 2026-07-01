鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-01 08:10

以《大賣空》(The Big Short)聞名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 周二 (30 日) 揭露，他已建立新的特斯拉 (TSLA-US) 空頭部位，並表示自己是在每股 416.22 美元放空，同時也對多檔與人工智慧 (AI) 及半導體相關企業同步布局空單。

這位因成功預測 2008 年美國房市崩盤而聲名大噪的投資人，在其 Substack 電子報中披露這項交易，他表示，這些布局反映他認為 AI 與半導體市場估值愈來愈膨脹。



除了特斯拉外，貝瑞還表示，他同步放空的標的包括：開拓重工 (Caterpillar)(CAT-US)，放空價位為每股 1060.98 美元，輝達 (NVDA-US)，放空價位 198.09 美元，iShares Semiconductor ETF(SOXX-US)，放空價位 642.80 美元，以及應用材料 (AMAT-US)，放空價位 729.40 美元。

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貝瑞並未透露特斯拉空單的規模，也未說明持股數量、部位金額，或是否透過選擇權建立空頭部位。

貝瑞寫道：「最後，我在 416.22 美元放空了特斯拉，很高興它又漲回到這個價位。」