鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-09 05:32

Futurum Equities 執行長兼首席市場策略師 Shay Boloor 指出，具體而言，在記憶體市場面臨「極高期待」的情況下，投資人現在要求看到更多證據，來證明未來兩年內這波景氣循環仍能維持供不應求的格局。

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受惠於供需極度失衡，美光和記憶體、儲存裝置等業者都從晶片價格飆升中受益。但華爾街現在更想知道的是，這些晶片價格是否能在「客戶開始反彈、供給逐步追上需求，或價格動能觸頂」以前，持續有上漲空間。

美光股價今年以來已累計大漲 230%，過去一年更飆升約 650%。不過美光自 6 月 25 日創下高點以來，已一路回跌約 23%，同日觸及高點的 Sandisk(SNDK-US) 更已回跌 30%。

美光股價周三上漲 1.1% 至每股 948.80 美元，SanDisk 勁揚 6.8% 至每股 1727.18 美元。

Boloor 表示，目前市場出現「超跌後反彈」及「逢低承接」買盤，主要是因為先前投資人因為擔憂記憶體景氣循環高峰已近等因素，先行獲利了結。

另一方面，J.Gold Associates 首席分析師 Jack Gold 指出，美光、SanDisk 以及 SK 海力士和三星電子，都是 AI 基建潮帶動高價記憶體需求的主要受惠者。但若 AI 資料中心建設速度有任何放緩跡象，都可能對記憶體價格造成明顯衝擊。

不過，他認為，就基本面而言，美光仍將「充分受惠於 AI 熱潮」。