鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-08 15:50

一度引領 2026 年市場熱潮的 AI 記憶體交易近日出現顯著裂痕。根據最新市場數據，美光 (MU-US)、三星電子、SK 海力士以及 Roundhill 記憶體 ETF(DRAM-US) 均已從近期收盤高點下跌超過 20%，正式進入技術性熊市。

儘管三星電子近期公布了強勁的財報預測，預計營業利潤達 590 億美元、銷售額達 1,130 億美元，但這項亮眼的數據未能重振投資人信心，反而引發了進一步的拋售。

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自 2026 年 6 月 25 日以來的短短 7 個交易日中，半導體股票的總市值已蒸發約 1.5 兆美元。其中，美光科技的市值損失近 3,500 億美元，而 SanDisk(SNDK-US)、Intel(INTC-US)、應用材料 (AMAT-US) 與科林研發 (LRCX-US) 等大廠也各自損失了超過 1,000 億美元的市值。

這波跌勢已擴散至 25 家半導體相關企業，跌幅均超過 20%，包括 Western Digital、Seagate 與 GlobalFoundries 等。雖然費城半導體指數 (SOX-US) 尚未步入熊市 (仍需再下跌約 9%)，但記憶體晶片股的劇烈回檔顯然已成為市場最脆弱的壓力點。