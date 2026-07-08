鉅亨網編譯段智恆 2026-07-09 03:00

亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 旗下太空公司藍色起源 (Blue Origin) 啟動成立 25 年來首度對外募資，據知情人士透露，公司正籌集約 100 億美元資金，募資完成後企業估值將達 1,300 億美元，象徵藍色起源正式邁向引進外部資本的新階段，也反映投資人持續看好商業太空產業前景。

據《CNBC》周三 (8 日) 報導，貝佐斯此次將親自投入 20 億美元參與募資，避險基金 Coatue Management 則計劃投資約 40 億美元，其餘約 40 億美元募資額度也吸引多家大型機構投資人踴躍認購，市場需求相當熱烈。不過，由於募資細節尚未公開，相關人士均要求匿名。

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這也是藍色起源自 2000 年成立以來首次引進外部投資。過去多年來，公司主要仰賴貝佐斯出售亞馬遜持股提供資金。貝佐斯今年 5 月接受 CNBC 訪問時曾透露，公司正考慮引進外部投資人，認為現在是開始規劃下一階段發展、擴大股東基礎的適當時機。

此次募資正值競爭對手 SpaceX(SPCX-US) 完成史上最大 IPO 後不久。由馬斯克創辦的 SpaceX 上月募資近 860 億美元，上市後企業估值約達 2 兆美元，也讓馬斯克正式躋身兆美元身價富豪。市場認為，藍色起源此時啟動首輪對外募資，也顯示商業太空產業持續受到資本市場青睞。

近年來，貝佐斯逐步淡出亞馬遜日常營運，2021 年卸下執行長職務後，將更多心力投入藍色起源發展。公司目前與 SpaceX 同樣布局重型運載火箭、月球登陸器及衛星網路等領域，但在市場布局及商業化進度方面，仍落後於 SpaceX。

藍色起源今年 5 月底曾遭遇重大挫折，旗下新一代重型火箭 New Glenn 在佛州發射場進行靜態點火測試時發生爆炸，造成發射設施受損。目前公司正重建發射台並調查事故原因。