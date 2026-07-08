鉅亨網編譯許家華 2026-07-08 10:06

三星電子最新財報引發市場對 AI 產業鏈需求的重新評估。CNBC 財經節目《Mad Money》主持人克雷默 (Jim Cramer) 表示，周二美股盤面的資金流向，可能意味著 AI 投資主軸正出現轉變，市場焦點開始由 AI 硬體供應鏈，重新回到大型科技平台與企業軟體公司。

三星電子公布最新財報後，股價單日重挫 7%。克雷默表示，三星此次財報可說是「很好，但還不夠好」，雖然整體業績表現強勁，卻未能滿足市場對 AI 記憶體需求持續高速成長的高度期待，也因此引發投資人重新檢視 AI 硬體供應鏈的成長前景。

‌



受到三星股價重挫影響，市場迅速將相關疑慮延伸至整體 AI 硬體供應鏈，尤其是資料中心建置相關企業。美光 (MU-US) 作為三星在記憶體市場的主要競爭對手之一，股價當天下跌 4.7%，反映市場擔憂高頻寬記憶體 (HBM) 及其他 AI 記憶體需求成長可能放緩。

不過，克雷默認為，更值得關注的是資金流向並未離開科技股，而是轉向今年以來表現相對落後的大型科技公司。

克雷默管理的 CNBC Investing Club 投資組合，目前持有 Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta、輝達及 Salesforce 等公司股票。

克雷默表示，近期 AI 供應鏈相關個股經歷大幅上漲後，市場部位可能已過度擁擠，而長期投入 AI 資料中心建設的大型科技公司，今年大部分時間表現相對疲弱，因此在估值修正後，反而開始吸引資金重新布局。

他指出，亞馬遜、Alphabet 及 Meta 今年大部分時間股價表現並不理想，如今投資人開始重新評估這些企業在 AI 生態系中的長期價值。

克雷默也回憶過去科技股領漲市場的情況表示，當年市場認為所有 AI 運算都需要輝達晶片，大型科技平台 Google、Meta 及亞馬遜便足以帶動整體市場上漲，而蘋果則幾乎不受一般晶片價格波動影響，形成由超大型科技股領軍的市場格局。

他認為，周二盤勢讓他重新感受到當年的市場氛圍，也可能代表 AI 投資主線正由硬體供應鏈逐步轉向 AI 應用、生態系及大型科技平台。