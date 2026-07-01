鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-02 05:41

黃金周三 (1 日) 反彈，當天公布的美國就業數據比預期疲軟，加上美國聯準會 (Fed) 主席華許暗示通膨升溫風險已有所緩解，幫助拉抬貴金屬市場的低迷士氣。

〈貴金屬盤後〉美ADP就業疲軟、華許暗示通膨風險趨緩 金價反彈 (圖:Shutterstock)

黃金現貨上漲 1.6%，報每盎司 4071.04 美元，前一日曾觸及去年 11 月以來低點。

8 月交割的黃金期貨大致收高 1.1%，報每盎司 4082.40 美元。

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黃金 6 月下跌 11.2% 季線，第 2 季跌幅為 14.3%，不但是 2024 年以來季線首度收黑，更創下 2013 年第 2 季以來最大單季跌幅。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說：「黃金今天交出不錯的反彈，ADP 就業數據低於市場預期，為金價的反彈奠定了基礎，而 Fed 主席華許關於通膨正在回落的發言，則促使美債殖利率下跌，並幫助沉寂的黃金市場大幅攀升。」

Wong 說：「除非明天的非農就業報告異常強勁，否則黃金可能至少已經打好了短期底部支撐。」

周三公布的 ADP 全國就業報告顯示，美國 6 月民間就業崗位增加 9.8 萬個，低於經濟學家所估的增幅 11.8 萬，也低於 5 月終職 12.2 萬。

美國本周適逢獨立紀念日假期，周五休市一天，6 月非農就業報告將於周四出爐。

與此同時，華許表示，近幾周的通膨預期和通膨升溫風險均有所下降，不過他仍重申，Fed 致力於實現 2% 通膨目標。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前預測 9 月升息的機率約為 65%。

地緣政治方面，一名伊朗官員表示，美國和伊朗周三在杜哈舉行技術性會談，雙方尋求就荷姆茲海峽船運通行問題達成一致，並確保實現持久停火。

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