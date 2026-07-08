鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-09 07:10

美銀 (BofA) 周二 (7 日) 表示，對 2026 年黃金均價預測下修 14% 至每盎司 4360 美元，理由是聯準會 (Fed) 預料更趨鷹派。不過美銀也說，一旦 Fed 緊縮循環告終，金價將能重返 5000 美元關卡。

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不只美銀，摩根大通 (JP Morgan Chase) 上周也表示，目前對金價的預測有下修風險，理由是 Fed 可能提早升息，不過摩根大通對 2027 年的金價仍看多。

摩根大通目前對 2026 年的黃金目標價為每盎司 4545 美元，其中，第 3 季預估平均為 4300 美元，到第 4 季略為回升至 4500 美元。

黃金上半年衝高後回落，1 月 29 日曾創下每盎司 5595.47 美元的歷史高點，隨後半年一路走低。金價光是 6 月就跌了 11%，第 2 季跌幅則為 14.3%，是 2024 年以來季線首度收黑，且創下 2013 年第 2 季以來最大單季跌幅。

不久前，高盛 (Goldman Sachs)、德意志銀行(Deustche Bank) 也雙雙下修對金價預測。高盛如今把今年年底的預測價位下修至每盎司 4900 美元，德銀則把第 3 季黃金目標價調降 20%，為每盎司 4300 美元，第 4 季調降 17%，為每盎司 4800 美元。

現貨黃金周三收在每盎司 4067.39 美元，從這些投銀發表的最新預測來看，黃金雖然還有上漲空間，但是漲幅明顯不如之前。