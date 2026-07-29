鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-29 19:27

銅箔基板（CCL）大廠台光電 (2383-TW) 今 (29) 日公布最新獲利財報資訊，2026 年第二季稅後純益 98.7 億元，爲單季新高，季成長 84.9%，年成長 1.83 倍。每股純益 27.55 元，2026 年上半年稅後純益 152.13 億元，年增 1.19 倍，每股純益 42.46 元。

台光電 2026 年第二季財報，受惠於 AI 產品高階材料強勁需求，產能滿載，單季營收達 472.7 億元，再創單季新高，毛利率 33.9%，季增 4.5 個百分點，年增 3.85 個百分點，第二季稅後純益 98.7 億元，爲單季新高，季成長 84.9%，年成長 1.83 倍。每股純益 27.55 元。

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台光電 2026 年上半年營收 803.42 億元，毛利率 32.02%，年增 1.65 個百分點，2026 年上半年稅後 152.13 億元，年增 1.19 倍，每股純益 42.46 元。

同時台光電對去年每股 25 元股息案，今天也敲定 8 月 28 日除息交易。

台光電指出，台光電自成立以來，即專注於高密度互連 (HDI) 技術的研發，所有核心技術皆由公司自主開發。從傳統 HDI、任意層高密度互連（Anylayer HDI），再到改良型半加成法（mSAP HDI），技術實力已達日韓同業水準，公司已連續 20 年穩居全球第一，市占率超過 70%，展現競爭優勢。

在高速材料領域，自 2017 年切入市場後，於 2023 年即躍居全球第一，並於 2024 及 2025 年持續維持領先地位，市佔率已達 38.6%，且預期在未來幾年市佔率將逐年攀升。

在以上兩大 PCB 市場全球市占登頂後，Prismark 於 2026 年 7 月發布台光電 2025 年營收已躍升為全球整體 CCL 產業第一名，較 2024 年的第三名大幅提升，並超越生益與建滔，正式登上全球產業龍頭地位。