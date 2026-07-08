鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-08 15:57

在投資人正重新評估人工智慧 (AI) 需求前景之際，南韓 Kospi 指數周三 (8 日) 開盤勉力上漲，但很快就失去動能，盤中最深跌 5.7%，距離歷史高點回跌 20%，遁入技術性熊市。

Kospi 終場下跌 5.35%，權值股三星電子重挫 6.9%，SK 海力士跌 5.7%。

‌



南韓是全球今年表現最佳的股市，但大部分漲勢建立在兩大晶片股上，因此對半導體風向轉變特別敏感，而放大漲跌的槓桿 ETF 風行，更加劇韓股的波動性。三星電子本周稍早公布上季獲利暴增為 19 倍，儘管表現亮麗，股價依然重挫，凸顯在半導體業進行巨額投資後，交易員對利潤設下極高標準。

富達國際 (Fidelith International) 投資組合經理人 Ian Samson 說：「波動性增加有很大一部分和基本面不確定性有關。目前 AI 帶動各類半導體需求確實非常強勁，但背後主要是由少數大型科技公司掌控、規模約 1 兆美元的資本支出所推動。」

他表示：「如果這波晶片投資最終證明無法持續，市場面臨的下行風險將相當大。」

近幾周來，投資人持續檢視 AI 產業的最新發展，試圖判斷這波漲勢是否仍具持續性，因此 Kospi 走勢劇烈震盪。

Kospi 今年截至歷史高點時累計漲幅一度達 116%，如今已收斂至約 73%。儘管如此，韓股目前仍是今年全球表現最佳的主要股市。

南韓財政部長周三同意，與其他財金部門合力密切監控可能加劇股市波動的風險因素，這是南韓監管機構發布的最新警示。

南韓財長具允哲 (Koo Yun-cheol) 與央行總裁及各金融監管機構首長會面後發表聲明表示，受外資與機構法人獲利了結、投資組合再平衡，以及市場對全球 AI 類股前景預期轉變等因素影響，股市波動性已明顯上升。