韓央行罕見示警！三星、SK海力士單股槓桿ETF單月成交212兆韓元 監管緊縮預期驟升

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-06 10:40

南韓央行 (BOK) 近日透過書面答覆該國在野黨國民力量黨質詢時，首度對掛鉤三星電子與 SK 海力士的「個股槓桿 ETF」發出明確風險警告，指其順週期機制將放大市場波動、加劇韓股過度集中少數半導體權值的結構性風險，立場較 6 月金融穩定報告中「有助吸引外資」的溫和說法明顯轉鷹，市場解讀為監管緊縮訊號。

(圖:shutterstock)

BOK 警告，此類 ETF 為維持目標槓桿比須在標的股上漲時加碼買入、下跌時賣出，具強烈順週期特性，漲時助漲、跌時助跌，若半導體股重挫觸發大規模贖回與組合再平衡，散戶損失將放大，並波及其他部位。

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三星與 SK 海力士合計佔 KOSPI 市值及成交逾五成，個股槓桿 ETF 進一步強化「雙頭集中」風險。

今年 5 月 27 日，南韓金融監管機構正式批准該國首批 16 檔個股槓桿 ETF，追蹤三星電子與 SK 海力士單日漲跌幅之 2 倍，不同於傳統追蹤 KOSPI 200 之槓桿 ETF。

受 AI 晶片多頭行情帶動，上述槓槓型 ETF 產品上線即爆量，14 檔相關 ETF 上月成交額高達 212 兆韓元 (約 1386 億美元)，佔同期南韓 ETF 總成交額 26.6%。

中國券商申萬宏源也指出，5 月以來 2 倍做多個股 ETF 資金淨流入大幅超越其他槓桿商品，走勢與 2017 年及 2021 年韓股見頂前槓桿 ETF 逆勢擴容高度相似，具警示意義。