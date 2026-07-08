KOSPI續挫5.4%逼近技術性熊市！韓監管單位：半導體族群過度集中 成加劇波動核心風險

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-08 15:00

南韓綜合股指 (KOSPI) 週三 (8 日) 收盤下跌 409.53 點，跌幅 5.35%，報 7246.78 點，該指數盤中一度觸發「臨時停牌」機制，目前已較 6 月高點回落約 20%，逼近技術性熊市，監管機關同時召開緊急會議，警告半導體族群過度集中已成為放大市場波動的核心風險。

(圖:shutterstock)

KOSPI 週三盤中一度重挫 5.7%，創 5 月 20 日來新低，隨後在晶片股反彈帶動下收復部分失地，但離 6 月 22 日創下的歷史高點仍下跌約 15.6%。 SK 海力士盤中最大跌幅達 5%，三星電子跌幅一度高達 6.9%。

‌



南韓財長具潤哲週三召集南韓央行 (BOK) 總裁及各金融監管機構負責人舉行會議，會後聲明稱外資與法人機構獲利了結、投資組合再平衡及全球 AI 類股預期的轉變，共同推高市場波動。