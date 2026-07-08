鉅亨網新聞中心 2026-07-08 13:50

SK 海力士本周正式啟動美國上市路演。這家南韓晶片製造商希望藉助投資者對炙手可熱的記憶體晶片產業的強勁需求，完成此次發行。

根據提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，SK 海力士計畫發行約 1,779 萬股普通股的美國存託憑證 (ADR)，交易代碼為「SKHY」。以其上周五在首爾上市股票的收盤價計算，此次發行規模約 280 億美元。在此 ADR 發行前，SK 海力士在首爾上市的股票今年迄今已上漲約 260%，推動公司市值突破 1 兆美元大關。

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這筆交易不僅是美國市場史上最大規模的外國公司上市案，在全球 IPO 歷史上也僅次於 SpaceX 與沙烏地阿美，位列前三。

從周期性組件到 AI 基礎設施核心

根據 SK 海力士赴美上市的路演內容顯示，此次 IPO 雖然是巨額融資，實則代表著 AI 基礎設施定價權的重大遷移。過去，記憶體廠商常被視為受供需周期波動影響的「強周期」公司；然而，高頻寬記憶體 (HBM) 徹底改變了這一敘事。在 AI 算力競賽中，GPU 負責運算峰值，而 HBM 則扮演解決「存儲牆」瓶頸的關鍵角色，負責將數據持續送入計算單元。

路演顯示 SK 海力士穩坐全球 HBM 市場龍頭，市占率高達 60%。其技術領先優勢正持續擴大，已搶先競爭對手於 2026 年 2 月實現 HBM4 量產，並向輝達 (NVDA-US) 的新一代 Rubin AI 平台供應產品。輝達執行長黃仁勳更曾在 SK 海力士的晶圓上親筆寫下「請做更多 (Please Make More)」，凸顯其產能的重要性。

財務爆發與估值框架重估

路演內容指出，受惠於 AI 需求的結構性轉變，SK 海力士的財務表現呈現爆發式成長。2026 年第一季營收年增 198%，營運利潤成長超過 400%，利潤率高達 72%。公司市值已突破 1 兆美元大關，成為少數跨越此門檻的亞洲企業。

280 億美元資金用途

本次募資所得的 282.1 億美元將全數投入南韓本土的先進製造產能，不作一般企業用途。具體規畫如下：

31 兆韓元：投入「龍仁半導體聚落 (Yongin Semiconductor Cluster)」的首座晶圓廠。

19 兆韓元：建設「清州 P&T7」高級封裝設施，專攻 AI 記憶體封裝。

12 兆韓元：採購 ASML 的 EUV(極紫外光) 光刻機，這是生產先進製程節點的必需設備。

此外，公司還計畫在印第安納州建設先進封裝廠，預計 2028 年營運，以進一步深化與美國客戶的合作。

結構性挑戰與潛在風險

然而，這場投資盛宴背後並非全無隱憂。首先是法律風險：2026 年 6 月，SK 海力士與三星、美光共同捲入美國一項反壟斷集體訴訟，被指控協同限制 DRAM 供應以推高價格。

其次是周期性風險：儘管目前 HBM 供不應求，但記憶體產業歷史上多次出現產能過剩導致的崩盤，部分分析師警告投資者不應忽視產業的歷史慣性。