高盛持續看好南韓股市 預測未來一年仍有20%上漲空間
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
儘管南韓股市近期經歷了劇烈波動，但高盛在最新報告中指出，南韓綜合股價指數 (Kospi) 的漲勢尚未結束，並預測未來 12 個月內還有超過 20% 的上漲空間。
2026 年上半年，受惠於三星電子與 SK 海力士等 AI 驅動的晶片股帶動，Kospi 成為亞洲表現最佳的主要股市指數，指數幾乎翻倍。雖然近期晶片股的急劇震盪引發了市場不安，甚至一度觸發熔斷機制，但高盛認為這並未改變其看漲立場。
高盛分析師指出，市場的下一波漲勢將不再僅限於 AI 晶片巨頭，而是會擴散至先前被忽視的行業，包括能源、材料及工業領域。
數據顯示，額外的外資流入已開始轉向其他 AI 相關受益者及工業股，投資者正積極尋找與 AI 供應鏈相關、但與核心晶片貿易相關性較低的新機會。
針對市場過熱的疑慮，高盛表示，目前南韓散戶的參與度雖有所提升，但仍遠低於典型的「市場過剩」水準。此外，南韓家庭目前的資產配置仍偏重於房地產、現金以及美股等海外資產，這意味著一旦市場條件持續向好，國內投資者仍有相當大的空間增加對韓股的配置。
高盛對南韓企業的獲利成長抱持極高期待，預計今年利潤將增長 320%，2027 年則預計再增長 35%。在估值方面，除了三星與 SK 海力士之外，南韓其他板塊的估值相對於地區同儕仍處於合理水準。
高盛將 Kospi 的目標價設定在 12,000 點。儘管分析師提醒，通往這一目標的道路可能會「充滿波折」，但整體而言，南韓股市的增長動能依然強勁。
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