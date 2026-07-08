鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-08 10:40

全球晶圓代工龍頭台積電下周四 (16 日) 召開第二季法說會，外資機構陸續針對即將出爐的財報釋出樂觀前瞻。摩根大通 (下稱小摩) 台灣區研究部主管哈戈谷 (Gokul Hariharan) 周二 (7 日) 出具最新報告，全面上修台積電 2026 至 2028 年獲利假設，幅度分別達 5%、10% 與 16%，並將目標價調升至新台幣 3100 元，較當日收盤價 2440 元隱含約 54% 上行空間，維持「增持」評等。

小摩是近兩至三週內第 10 家調高台積電財務預期的外資，也是第 9 家給出「3 字頭」目標價的機構。

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小摩預估，台積電今年 Q2 營收季增 6-8%，受制於 3 奈米產能已觸及供給上限，增幅受限但屬供不應求下的「甜蜜負擔」。

最令市場矚目的是毛利率，小摩預測台積電 Q2 毛利率將達 69.5％，逼近七成大關，超越市場共識及先前各家機構預估，驅動因素包括 3 奈米產線接近滿載甚至超載運轉、AI 客戶為搶產能支付加急訂單 (Hot Run) 溢價、以及新台幣貶值帶來的匯兌紅利。

更重要的是，小摩認為高毛利具可持續性，即便 2 奈米量產與美國亞利桑那廠投產初期會階段性稀釋毛利，隨著 3 奈米製程毛利率下半年追上公司均值、2027 年晶圓代工價格再優化，台積電中長期毛利率可望穩守 67%-70% 區間。

小摩在報告中還用「擠爆 (maxed out)」形容 AI 算力需求對先進製程的衝擊，多數高效能運算(HPC) 客戶已提前鎖定 2027 年 3 奈米與 2 奈米產能，今年 3 奈米產線利用率預估超過 120%，明年仍維持 110% 以上，3 奈米業務收入料將比去年倍增兩倍以上，佔總營收比重突破 30%，其中約三分之二來自 HPC 需求。此外，近期 CPU 需求回暖料將進一步加劇先進製程緊俏程度。

小摩將台積電資料中心 AI 業務 2024-2029 年營收年複合成長率上調至 69%，高於台積電自身 57%-59% 的展望，預估今年資料中心 AI 相關營收將達 51 億美元 (佔比約 30%)，2028 年進一步升至 135 億美元 (佔比近五成)。美元計價全年營收增速，2026 年將達 35%、2027 年再增 30%，成長上限取決於供給面擴產速度而非需求，這在半導體史上相當罕見。

為因應 AI 客戶超前部署，小摩預估台積電 2026-2028 年累計資本支出將達 1900 億美元 (2026 年約 560 億美元、2027 年上看 750-800 億美元)，近乎 2023-2025 年總額的兩倍。

台積電的擴產手段包括挪用 7 奈米廠支援 3 奈米後段金屬層製程、28 奈米廠支援 5 奈米後段，以及提前啟用十八廠部分產區，2027 年先進製程 (N5 及以下) 月產能預計新增 9 萬 - 10 萬片晶圓。

根據小摩估算，台積電 2026-2028 年營收分別將達到約 5.34 兆、7.19 兆、8.81 兆新台幣，調整後 EPS 分別為 103.97 元、138.24 元、170.13 元。綜合晶圓均價受 3 奈米 / 2 奈米結構佔比提升、HPC 比重拉高及 6%-10% 同規格漲價帶動，續約 20% 年增率，而若台灣電價再調漲，先進製程有機會再漲 4%-5%。

台積電周二起進入財報靜默期至 15 日止，下周四法說會為下一關鍵驗證點，市場將聚焦管理層是否上修全年營收指引、公布 2027 年資本支出細節及回應近期外資對「市佔流失」疑慮。

小摩認為，短期風險在於三星等記憶體股暴跌引發半導體族群情緒傳染、靜默期缺乏公司溝通致波動加劇，以及股價已領先反映部分利多，中期則需留意 2 奈米量產初期折舊攤提、海外廠爬坡成本及地緣政治變數。