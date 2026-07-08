鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-07-08 13:10

物理 AI 公司 Momenta 今 (8) 日正式在港交所主板掛牌上市，股票代號 06880.HK，成為港股「物理 AI 第一股」，開盤價報每股 301 港元，較每股 295.6 港元的發行價高約 1.8%，早盤一度漲超 6%，開盤市值約 710 億港元，午間休市前上漲 3.45% 至 305.58 港元。

Momenta 本次全球發售約 2293 萬股，募集資金總額約 68 億港元，成為近期港股規模最大的科技 IPO 之一。

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Momenta 本次 IPO 基石投資者陣容堪稱豪華，包括新加坡政府投資公司 (GIC)、富達國際、貝萊德、賓士集團、橡樹資本、金興、富蘭克林鄧普頓、博裕資本、高毅資產、中國太保、廣發基金、華夏基金 (香港)、蘇州高速、兆易創新等 14 家主要機構。

此外，中投公司 (CIC)、阿布達比投資局 (ADIA)、加拿大退休金計劃投資委員會 (CPPIB)、威靈頓 (Wellington)、施羅德、淡馬錫、摩根大通資管、高盛資管、瑞銀資管等全球頂尖機構亦踴躍參與。

知情人士透露，Momenta 基石席位「一票難求」，火爆程度可比擬寧德時代當年的基石陣容。

GIC 曾投資 Anthropic、台積電，富達亦佈局過寒武紀等 AI 算力股，這些「只買高成長科技股」的資金集體押注，看中的正是 Momenta 純正的 AI 成色。

專家指出，GIC、貝萊德、淡馬錫、賓士與比亞迪的名字同時出現在一張訂單簿上，這種跨越國界、跨越週期的資本共振，在近年港股 IPO 中極為罕見，這不再只是一次 IPO，而是一份來自全球資本的聯合宣言。

Momenta 發股反應熱烈，香港公開發售部分獲 413.63 倍超額認購，國際發售部分更匯聚超過 1000 億港元的機構訂單，涵蓋全球 15 個國家和地區的主權基金與長線機構，剔除基石後認購超額達 44 倍。

根據招股書，本次 IPO 募集資金約 60% 將用於強化主線研發，包括 R7 世界模型、數據循環工具鏈等核心技術，約 20% 用於加速 Robotaxi 服務的商業化與規模化，約 10% 用於鞏固量產車解決方案，剩餘 10% 用作營運資金。

上市前夕，Momenta 官方宣布量產業務搭載規模已突破 100 萬台，這不僅是里程碑，更是新起點。截至目前，Momenta 已交付超過 100 款量產車型，累計定點車型超過 210 款。

2016 年，曹旭東與幾位合夥人在北京中關村創立 Momenta。在創立公司前，曹旭東從清華物理系直博退學，跨專業進入微軟亞洲研究院研究 AI，後來擔任商湯科技研發總監，正是在這一過程中，他將目光投向自動駕駛。

當時，自駕行業狂熱押注 L4 級方案，各家競相展示 Demo 和試驗車，曹旭東卻為 Momenta 確立了「一個數據飛輪、兩條業務腿」的戰略，通過為量產車提供 L2 + 級輔助駕駛解決方案積累真實路況數據，反哺算法優化，進而支撐 L4 級 Robotaxi 等規模化無人駕駛業務，這套技術路徑，最終被市場驗證為一條可行的商業化道路。

這一戰略一邊面向整車廠提供量產級高階輔助駕駛方案，獲取真實量產數據和收入，另一邊利用這些數據迭代算法，研發更高階的 L4 級無人駕駛方案，擬用一套大模型同時涵蓋乘用車、Robotaxi 及 Robovan。



今年 4 月，Momenta R7 強化學習世界模型實現量產首發，標誌著物理 AI 正式從技術理念走向規模化量產落地。該模型憑藉超過 120 億公里實車行駛數據搭建訓練體系，涵蓋預訓練、仿真、強化學習三層技術架構，Momenta 由此成為全球首個實現無圖城市 NOA 全國覆蓋、首個實現端到端大模型量產、首個實現強化學習量產的第三方智駕公司，R7 世界模型也是行業首個量產落地的世界模型。

Momenta 的市場地位，用一組數據即可概括。根據 CIC 灼識諮詢數據，2025 年 3 月至 2026 年 2 月，在中國第三方城市 NOA 供應商市場中，Momenta 銷量市佔率高達 65%，行業居首。第三方城市 NOA 供應商市場呈現「雙強主導」格局，Momenta 與華為合計佔據約八成市場份額。

在客戶拓展方面，Momenta 已跟全球 24 家整車廠建立合作關係，涵蓋中國國內全部主流乘用車廠，全球排名前 10 車廠中有 9 家為其客戶，客戶名單涵蓋賓士、BMW、奧迪、通用、豐田、上汽、比亞迪、吉利等國際與國內主要品牌。

招股書顯示，Momenta 提供兩類業務，包括面向車廠的量產業務與規模化無人業務。2023 年至 2025 年，技術開發服務收入分別為人民幣 7.2 億元、10.3 億元、14.4 億元；許可服務收入分別為 0.2 億元、2.9 億元、9.7 億元。同期，公司整體毛利率由 17.5% 大幅攀升至 71.6%。

2023 年至 2025 年，Momenta 營業收入從人民幣 7.43 億元增至 13.25 億元，再進一步攀升至 24.13 億元，三年翻三倍，年均複合成長率 (CAGR) 超過 80%。

收入結構的變化更為關鍵。Momenta 營收分為技術開發服務和許可服務兩大板塊。

技術開發收入從 7.19 億元增至 14.45 億元，而許可收入從 2023 年的 0.23 億元躍升至 2025 年的 9.68 億元，三年增長超過 42 倍。許可收入按量產車輛收取授權費，具有高邊際收益屬性。2023 年公司 96.8% 的收入來自技術開發服務，到 2025 年這一比例降至 59.9%，許可服務收入佔比升至 40.1%。

獲利能力的改善更為顯著，Momenta 毛利率從 2023 年的 17.5% 大幅提升至 2025 年的 71.6%。截至去年底，Momenta 現金儲備超過人民幣 100 億元。

帳面虧損方面，2023 年至 2025 年淨虧損分別為人民幣 25.7 億元、32.1 億元和 34.58 億元，但此一帳面虧損主要由優先股公允價值變動等非現金項目造成，並非經營性虧損。扣除股份支付等非經營項目影響後，經調整虧損已從 2023 年的 10.9 億元收窄至 2025 年的 3 億元，去年公司真正流出的現金僅 2.8 億元，三年間經營現金流出減少近 75%。

研發投入方面，Momenta 去年研發支出達 18.69 億元，佔當期收入的 77.5%。

Momenta 今日登陸港交所，是物理 AI 賽道資本化進程中的標誌性事件。414 倍公開超購、15 國資本搶籌、14 家超豪華基石站台，這些數字共同勾勒出全球資本對物理 AI 賽道的戰略押注。

Momenta 以 65% 的第三方城市 NOA 市佔率、全球前十大車廠中 9 家客戶、三年營收從 7.43 億增至 24.13 億的成長曲線，奠定了港股「物理 AI 第一股」的地位，但 Momenta 面臨的挑戰同樣清晰。