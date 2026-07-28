鉅亨網記者張欽發 台北
PCB 及 IC 載板欣興 (3037-TW) 今 (28) 日公布最新獲利資訊，2026 年第二季稅後純益 131.15 億元，季增 1.6 倍，年增 441 倍，每股純益 8.45 元，上半年稅後純益 193.56 億元，年增 18.23 倍，每股純益達 11.7 元。
欣興 2026 年第第二季營收 428.9 億元，創新高，毛利率 24.08%，季增 6.84 個百分點 ，年增 11.72 個百分點，2026 年第二季稅後純益 131.15 億元，季增 1.6 倍，年增 441 倍，每股純益 8.45 元。
欣興 2026 年上半年 營收爲 625.56 億元，毛利率 21.61%，年增 8.39 個百分點，上半年稅後純益 193.56 億元，年增 18.23 倍，每股純益達 11.7 元。
同時，在市場 ABF 載板需求度高張同時，今天欣興董事會並調高今年全年資本支出規劃，全年年資本預算由約 340 億元，再增加約 197 億元，增加後總金額約為 537 億元；欣興並及通過長交期設備採購訂單金額再增加約 176 億元。預計新增投資金額: 約 373 億元。
下一篇