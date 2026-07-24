鉅亨網新聞中心 2026-07-24 09:50

AI 概念股今年以來出現明顯分化，晶片、光通訊及 AI 基礎建設供應商股價持續走高，但大舉投資 AI 基礎建設的超大型雲端服務業者 (Hyperscalers) 卻表現疲弱。

（圖：REUTERS/TPG）

摩根大通 (JPM-US) 策略團隊警告，目前市場走勢與 1990 年代網路泡沫末期高度相似，未來幾週的價格變化，將決定這波 AI 行情究竟只是健康輪動，還是更大規模修正的前兆。

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Alphabet(GOOGL-US) 與特斯拉 (TSLA-US) 本周相繼公布財報，兩家公司皆宣布進一步提高 AI 相關資本支出，但市場反應冷淡，股價反而承壓，也再次凸顯今年 AI 投資的核心邏輯。

市場資金持續流向 AI 產業鏈上游，也就是提供 GPU、記憶體、光通訊及資料中心設備的「賣鏟人」，而大量採購 AI 運算資源、投入龐大資本支出的科技巨頭，也就是「用鏟人」，則面臨獲利能力與自由現金流下滑的壓力，投資人態度轉趨保守。

數據顯示，追蹤美股七大科技權值股的 Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS-US) 今年以來僅上漲約 1.5%；相較之下，費城半導體指數 (SOX) 同期漲幅已超過 70%，反映資金持續集中於 AI 硬體供應鏈。

摩根大通市場技術分析策略師 Jason Hunter 表示，若超大型雲端服務業者股價始終無法突破重要技術壓力區，而半導體類股也持續受制於關鍵阻力位，原本只是 AI 主題內部的資金輪動，恐怕演變為整體市場更大規模的修正。

摩根大通資產管理市場與投資策略主席 Michael Cembalest 則在最新播客節目中，以 1990 年代網路泡沫末期作為對照。他指出，當年網際網路榮景接近尾聲時，通信服務公司股價率先見頂整理，但提供基礎建設的企業仍持續創高，當時市場誤以為多頭仍將延續，最終卻迎來全面修正。

他認為，目前 AI 市場正出現極為相似的現象。超大型雲端服務業者因 AI 投資龐大，自由現金流持續惡化，股價表現停滯；反觀晶片、AI 基礎建設及光通訊供應商股價卻持續創高。

Cembalest 形容：「正常情況下，列車應該是車頭跑得比車廂快，但現在卻是車廂跑在車頭前面。」

Hunter 指出，自 7 月初以來，費城半導體指數已自高點回落 20%，而超大型雲端服務業者則在 2026 年的大型整理區間內展開反彈，使市場對後續走勢產生截然不同的解讀。

樂觀派認為，目前只是 AI 概念股的健康輪動，資金由漲幅過大的半導體股流向大型科技股，有助於延長 AI 多頭行情，讓 AI 投資主題未來數月甚至數季更具延續性。

悲觀派則認為，目前板塊收斂走勢與 2000 年第二季網路泡沫破裂前夕十分相似，當時同樣出現資金重新配置，但最終演變成整體市場見頂回落。

Hunter 表示，從技術分析角度來看，兩種情境都有成立的可能，因此未來幾週的價格變化將成為判斷市場方向的關鍵。

針對半導體類股，Hunter 認為費城半導體指數必須突破 12,769 點至 13,333 點的短期壓力區，才能確認多頭趨勢延續。若始終無法突破，指數可能回測 9,975 點至 10,554 點支撐區，相較 6 月高點將意味著約 28% 至 32% 的修正幅度。不過，他也表示，若指數回落至上述支撐區，反而可視為具交易價值的買進機會。

Hunter 也提出多檔大型科技股的重要技術關卡。Alphabet 需突破 50 日均線 368 美元及 381 美元壓力位，而該股周四盤前約報 328 美元，距離目標仍有不小空間。

亞馬遜 (AMZN-US) 則需突破 251 至 258 美元壓力區，才能確認更大級別牛市趨勢延續，下一個目標價為 278 美元。

Meta Platforms(META-US) 近期自 525 美元至 553 美元區間反彈，但目前受制於 669 美元至 694 美元壓力帶，若能有效突破 694 美元，將被視為強烈的多頭訊號。