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三星頂規企業級SSD啟動量產 將供貨輝達Vera Rubin

鉅亨網編輯林羿君

三星電子已開始量產旗下最先進的資料中心儲存裝置，將應用於輝達 (NVDA-US) 即將推出的 Vera Rubin AI 平台。

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三星頂規企業級SSD啟動量產 將供貨輝達Vera Rubin。(圖取自三星)

這款產品為企業級固態硬碟（Enterprise SSD）PM1763，三星於今年稍早在輝達 GTC 大會首度亮相，並與新一代高頻寬記憶體（HBM4）及低功耗 SOCAMM2 模組共同展示，作為其 AI 資料中心完整解決方案的一部分。


三星周三 (8 日) 發布聲明表示，PM1763 採用最新一代 V-NAND 快閃記憶體晶片，以及全新開發的 4 奈米控制器，讀寫速度較前一代產品提升逾 2 倍。

該公司指出，PM1763 可降低先進處理器與 AI 加速器的資料延遲，並透過液冷散熱設計，在 AI 訓練與推論過程中維持高速運作。

根據 TrendForce 資料顯示，今年第一季三星在企業級固態硬碟市場市占率達 35%，位居全球首位，後續依序為 SK 海力士、美光 (MU-US) 、鎧俠及其合作夥伴 SanDisk。


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