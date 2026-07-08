商業用電首超住宅！EIA：AI熱潮將推動美國今、明兩年用電量續創新高
鉅亨網編譯陳韋廷
美國能源資訊署 (EIA) 周二 (7 日) 發布最新《短期能源展望》(STEO)指出，受 AI 資料中心急速擴張及交通與供暖電氣化推動，美國電力消費在去年連兩年創年度新高後，2026 年與 2027 年將持續增長並再刷歷史紀錄。
根據 EIA 預估，美國全年用電量將從去年 4.195 兆千瓦時 (kWh) 升至 2026 年的 4.269 兆千瓦時、2027 年進一步達 4.399 兆千瓦時。
EIA 表示，用電激增主要源於服務 AI 訓練與加密貨幣運算的大型資料中心耗電量大增，加上家庭與企業逐步以電力替代化石燃料用於供暖及電動車充電。
值得關注的是，電力需求增長將首度由商業部門主導。EIA 預測今年美國商業用戶售電量將增至 1.550 兆千瓦時，居民用戶則小幅回落至 1.508 兆千瓦時，意味商業部門用電將有史以來首次超越住宅部門，工業用戶售電量預計增至 1.065 兆千瓦時，接近 2000 年歷史高點。
去年，美國居民與商業用電量分別創下 1.515 兆與 1.493 兆千瓦時的歷史新高。
EIA 分析指出，隨著雲端服務商與科技巨頭大舉興建 AI 算力基礎設施，資料中心已成為美國新增電力需求最大單一來源，將持續支撐天然氣發電需求，同時加速再生能源佔比提升。
根據 EIA 預估，再生能源佔美國發電比率將從 2025 年約 24% 升至 2027 年的 27%，煤電佔比則從 17% 下滑至 15%。
分析師指出，商業用電首度超越住宅用電，意味著美國電網負載結構出現「典範轉移」，AI 基設實質電力壓力已從藍圖走向現實，後續需關注輸配電擴建進度與電價上漲對通膨的潛在傳導效應。
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