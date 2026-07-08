商業用電首超住宅！EIA：AI熱潮將推動美國今、明兩年用電量續創新高

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-08 11:40

美國能源資訊署 (EIA) 周二 (7 日) 發布最新《短期能源展望》(STEO)指出，受 AI 資料中心急速擴張及交通與供暖電氣化推動，美國電力消費在去年連兩年創年度新高後，2026 年與 2027 年將持續增長並再刷歷史紀錄。

(圖:shutterstock)

根據 EIA 預估，美國全年用電量將從去年 4.195 兆千瓦時 (kWh) 升至 2026 年的 4.269 兆千瓦時、2027 年進一步達 4.399 兆千瓦時。

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EIA 表示，用電激增主要源於服務 AI 訓練與加密貨幣運算的大型資料中心耗電量大增，加上家庭與企業逐步以電力替代化石燃料用於供暖及電動車充電。

值得關注的是，電力需求增長將首度由商業部門主導。EIA 預測今年美國商業用戶售電量將增至 1.550 兆千瓦時，居民用戶則小幅回落至 1.508 兆千瓦時，意味商業部門用電將有史以來首次超越住宅部門，工業用戶售電量預計增至 1.065 兆千瓦時，接近 2000 年歷史高點。

去年，美國居民與商業用電量分別創下 1.515 兆與 1.493 兆千瓦時的歷史新高。

EIA 分析指出，隨著雲端服務商與科技巨頭大舉興建 AI 算力基礎設施，資料中心已成為美國新增電力需求最大單一來源，將持續支撐天然氣發電需求，同時加速再生能源佔比提升。

根據 EIA 預估，再生能源佔美國發電比率將從 2025 年約 24% 升至 2027 年的 27%，煤電佔比則從 17% 下滑至 15%。