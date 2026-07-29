沒有電的晶片只是庫存！「AI能源妖股」Bloom單季營收首破10億美元 盤後暴漲10%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-29 10:20

隨著全球 AI 資料中心狂飆，作為底層能源「賣水人」的 Bloom Energy 交出史上最強成績單，該公司周二 (28 日) 發布 2026 年第二季財報指出，總營收達 10.65 億美元，年增 1.66 倍且遠超過華爾街預期的 8.26 億美元，非 GAAP 翻倍稀釋 EPS 為 0.78 美元，較分析師預期的 0.41 美元，盤後股價受營收超預期與大幅上調指引一度漲逾 10%。



基於強勁訂單轉化，Bloom 將 2026 全年營收指引從 34-38 億美元大幅上修至 39—42 億美元，中位數 40.5 億美元，相當於較 2025 年約 20 億美元收入實現翻倍；非 GAAP 營業利潤指引從 4.25—4.5 億美元跳升至 8—9 億美元，接近翻倍；EPS 指引從 1.85—2.25 美元上調至 2.55—2.85 美元。

(圖:shutterstock)

Bloom 財務長 Simon Edwards 表示，上調財測建立在已簽約積壓訂單與年內新增訂單消化產能的雙重基礎上，「需求強勁，不受產能與供應鏈約束」。



Bloom 今年第二季毛利率 34.3%，年增 604 個基點，產品毛利率 37.2%，服務毛利率 22% 且連五季維持兩位數。營業利益 2.4 億美元，年增 737%，營業利益率 22.5%。

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Edwards 指出關鍵結構變化在於，營收增加 166% 的同時營運費用僅增加 48%，「R&D 與 G&A 基礎設施相對固定，每新增 1GW 交付，額外管理費用趨近於零，經營現金流轉換率接近 100%」。



Bloom 執行長 KR Sridhar 在電話財報會議中直言：「沒有電的晶片只是庫存，而不是智慧。」

他表示，美國所有主要超大規模雲端服務商及十餘家新興雲廠商、AI 實驗室均已驗證 Bloom 的電力解決方案。相較於傳統電網擴容需數年，Bloom 可在數月內交付電力，解決 AI 算力「等電」痛點。

Sridhar 說：「傳統供應商慶祝訂單排到 2029 年，我們認為那是供應受限的供認書。」

目前，Bloom 在資料中心電源市場市佔率超過 90%，憑藉 800 伏直流供電、高可靠性與快速審批優勢，成為 AI 基建的「剛需夥伴」。

Sridhar 預判，儘管 token 成本下降，但總用量將爆發式成長，「AI 電力需求被低估而非高估」。