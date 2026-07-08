鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
針對最近蘋果 (AAPL-US) 折疊機的傳聞，群智咨詢（Sigmaintell）移動事業部資深分析師王曉雅表示，預計今年秋季蘋果將發布首款折疊機，發布時間沒推遲，但首批銷售的時間可能延後，且預售數量有限。
「蘋果首批折疊機銷售延期的主要原因，是折疊螢幕蓋板及鉸鏈的工藝難度高，組裝複雜，良率也相對較低。預計發售時間在 10 月～11 月左右。」王曉雅說。
據《第一財經》7 日（周二）報導，受蘋果等新品帶動影響，群智咨詢預測，2026 年全球折疊機銷量約 2,400 萬台，增長約 25%；其中 2026 年蘋果折疊機全球銷量約 700 萬～800 萬台。2027 年全球折疊機出貨量有機會突破 3,000 萬台。
上游面板行業也會受益。王曉雅說，蘋果、三星的折疊機面板由三星顯示供應，預計今年三星顯示的折疊面板出貨量將遠超其他面板廠商。
她預計，大折疊（包括闊折疊）將逐步成為折疊機市場主流的產品形態，小折疊形態則向細分市場發展。從消費者回饋來看，大折疊產品更符合生產力和娛樂需求；小折疊則滿足時尚、便攜等細分需求，市場比率可能進一步下降。
「目前折疊機在顯示效果、可靠性、厚度和重量等方面已取得明顯進步，但消費者購買意願提升速度仍低於技術進步速度。」王曉雅建議，行業透過更豐富的應用場景、更完善的軟體生態以及價格下探，持續提升折疊機的實際使用價值，帶動市場成長。