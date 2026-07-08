鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-08 09:38

「蘋果首批折疊機銷售延期的主要原因，是折疊螢幕蓋板及鉸鏈的工藝難度高，組裝複雜，良率也相對較低。預計發售時間在 10 月～11 月左右。」王曉雅說。

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據《第一財經》7 日（周二）報導，受蘋果等新品帶動影響，群智咨詢預測，2026 年全球折疊機銷量約 2,400 萬台，增長約 25%；其中 2026 年蘋果折疊機全球銷量約 700 萬～800 萬台。2027 年全球折疊機出貨量有機會突破 3,000 萬台。

上游面板行業也會受益。王曉雅說，蘋果、三星的折疊機面板由三星顯示供應，預計今年三星顯示的折疊面板出貨量將遠超其他面板廠商。

她預計，大折疊（包括闊折疊）將逐步成為折疊機市場主流的產品形態，小折疊形態則向細分市場發展。從消費者回饋來看，大折疊產品更符合生產力和娛樂需求；小折疊則滿足時尚、便攜等細分需求，市場比率可能進一步下降。