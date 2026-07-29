誰是日股隱形冠軍？野村揭密日本「黑子企業」點名4大AI供應鏈黑馬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-29 18:50

放眼 AI 產業供應鏈，在美國惟輝達（NVDA-US) 是瞻，台灣則是圍繞護國神山台積電 (2330-TW) (TSM-US)，野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金協管經理人河野光成指出，儘管日本在大型語言模型（LLM）的開發上或許不如美國顯眼，但在支撐全球 AI 算力運行的硬體與材料領域，日本擁有一群不可或缺的「黑子企業（Enabling Technology）」即台灣投資人所熟知的「隱形冠軍」，他並透露目前該檔基金持有的四支 AI 供應鏈黑馬。

誰是日股隱形冠軍？野村揭密「黑子企業」正迎價值重估行情 點名4大AI供應鏈黑馬。（鉅亨網記者張韶雯攝）

河野光成分析，當全世界都在關注輝達（Nvidia）或台積電（TSMC）時，日本企業在背後提供了最關鍵的支撐。他列舉了 JSV 基金重點布局的幾家「黑子企業」：

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TDK 與 太陽誘電（Taiyo Yuden）： 生產 AI 資料中心極其耗電且精密環境下所需的積層陶瓷電容器（MLCC）。 住友電工（Sumitomo Electric）： 作為電線大廠，其生產的光纖通訊設備是資料中心高速傳輸的命脈。 Resonac（原昭和電工）： 提供半導體製程中關鍵的化學材料與消耗品。 索尼（Sony）： 除了娛樂事業，其在感測器（CIS）領域的技術優勢，是未來 AI 與現實世界交互（如機器人、自駕車）的核心零件。

河野光成透露，輝達執行長黃仁勳訪問日本時，曾與多家日本領先企業負責人共進晚餐，其中就包括 TDK 與太陽誘電的社長。雖然 JSV 基金在 6 月時曾因 AI 半導體估值過高而暫時減碼，但隨近期市場修正，基金已逢低買進這些具備長期成長潛力且估值回歸合理的「黃仁勳晚餐概念股」。

河野光成的投資哲學強調，價值投資不應只是買入「便宜貨」，而是要結合「估值修正」與「企業價值成長」。他將價值拆解為資產價值、獲利價值與專利價值（Franchise Value）三部分，後者更是保護企業在競爭中脫穎而出的關鍵。

為了避免落入「價值陷阱（Value Trap）」，即買入股價便宜但毫無成長的股票，河野光成強調企業必須具備「變化」。這種變化可能來自於股東回報的強化，或是企業獲利能力的提升。以豐田汽車（Toyota）為例，該公司不僅受惠於油電混合車需求回升，近期更積極進行集團交叉持股的解套，並斥資 3.6 兆日元回購股份，這種對股東回饋的重視，正是驅動股價回歸價值的強大動力。

最後，河野光成觀察到日本投資者的行為也在改變。過去著名的「渡邊太太（外匯散戶）」正將目光轉向股市。隨著日本政府推動 NISA（小額投資免稅制度），越來越多的散戶開始透過 ETF 或指數型基金進入市場。與台灣或韓國投資者不同，日本散戶較少使用高槓桿（信用交易），多以長期持有為主，這也為日股提供了相對穩定的資金結構。