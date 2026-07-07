鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-07 19:22

台灣經濟成長率大幅上修，展現罕見的高成長動能，市場高度關注貨幣政策動向。在 6 月 18 日的理監事會議中，央行決議包含重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率，分別維持在 2%、2.375% 與 4.25%，寫下連９次凍結的紀錄。中華徵信所（CRIF）分析，此舉雖被外界解讀為通膨與房市管制間的權衡，但深究其金融結構，這場利率凍結實則是為台灣科技業量身打造的高階財務鬆綁術。

K型經濟下「生存術」？CRIF看央行「連9凍」金融結構 其實是為它撐腰。（鉅亨網資料照）

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CRIF 認為，對於央行而言，若盲目升息縮小台美利差，恐誘發海外資金回流，在缺乏實體投資管道下，恐導致股市與房市資產泡沫，維持現狀則有效封印游資氾濫的引信。

台灣企業正面臨極端的 K 型發展，傳統升息理論在台已失效。以台積電 (2330-TW) 為首的半導體科技巨頭，帳上現金充沛且無需依賴放款，升息反倒擴大其利息收入，並透過供應鏈金融扮演影子銀行角色。CRIF 觀察，反觀受到關稅與地緣政治衝擊的傳統產業，營運高度仰賴融資，2% 的重貼現率對其而言，實質放款利率已落在 2.8% 至 3.5% 的緊縮區間，高昂利息與銀行的信貸配給，正造成傳統產業流動性風險與微血管栓塞。

面對外界質疑新台幣匯率與利差問題，央行採取隱性控管策略。在貿易順差創高背景下，央行透過維持利率不動，讓台幣維持相對弱勢，此舉能確保台灣晶片與伺服器在全球報價的競爭力。