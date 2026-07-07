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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對川湖(2059-TW)做出2026年EPS預估：中位數由178.85元上修至180.06元，其中最高估值208.92元，最低估值150元，預估目標價為7115元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|208.92(208.92)
|295.01
|316.88
|最低值
|150(150)
|193.77
|225.12
|平均值
|181.44(179.94)
|233.43
|257.74
|中位數
|180.06(178.85)
|228.9
|244.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|39,532,480
|58,993,090
|77,120,030
|最低值
|25,246,000
|30,736,000
|37,358,370
|平均值
|30,698,790
|40,157,910
|49,244,400
|中位數
|29,509,310
|37,775,780
|43,252,590
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,837,067
|6,155,584
|2,704,319
|4,056,145
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|17,500,695
|10,129,301
|5,762,971
|7,798,631
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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