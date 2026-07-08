鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)目標價調降至562.5元，幅度約4.66%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對穩懋(3105-TW)提出目標價估值：中位數由590元下修至562.5元，調降幅度4.66%。其中最高估值665元，最低估值124元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予穩懋(3105-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀3位。
穩懋(3105-TW)今(7日)收盤價為409.5元。近5日股價下跌3.87%，相關半導體類指數近5日下跌1.61%，櫃買市場加權指數下跌1.76%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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