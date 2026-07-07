鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 16:10

當科幻電影中無人駕駛的計程車與在家中穿梭打掃的人形機器人，不再只是科幻電影上的想像，真實世界的產業革命正悄然來臨，特斯拉汽車工程副總裁 Lars Moravy 近日更給出明確時間表稱，未來五年由全自動駕駛 (FSD)、Robotaxi、Cybercab 及人形機器人 Optimus 構成的「真實世界 AI」將徹底融入大眾生活，重構出行、生產與家庭三大場景。

外界常將自駕汽車與人形機器人視為兩條獨立的產品線，但特斯拉早已打通底層邏輯。

‌



Moravy 強調，FSD 自駕神經網絡正是 Optimus 人形機器人的通用「AI 大腦」，二者共享同一套世界模型、視覺感知系統與數據訓練體系，形成強大的「數據飛輪」效應。

目前路上千萬台特斯拉車輛日夜收集海量真實路況、障礙物及人車互動數據，持續「餵養」通用神經網絡。這套經過現實道路千萬次迭代的 AI，平移至人形機器人身上，便能精準識別桌椅、工具及生活用品，自主完成搬運、組裝乃至家務等物理操作。這種基於真實世界數據的訓練優勢，是單純研發工業或家用機器人的廠商難以在短期內追趕的核心壁壘。

在特斯拉的戰略藍圖中，汽車只是「四輪移動機器人」，而 Optimus 則是「雙足人形機器人」，二者皆為通用人工智慧 (AGI) 落地的硬件載體。

展望五年後的城市交通，Moravy 預測將迎來顛覆性變化。首先，Robotaxi 全自動無人出租車網絡將規模化落地，配合專用的雙門無人代步車 Cybercab 大量投放。這種無需司機、全天候營運的服務將大幅降低出行成本，使日常通勤與短途代步不再依賴私家車，從根本上緩解城市擁堵與停車難題。

目前，美國德州奧斯丁等地已開始投放無安全員的 FSD 測試車隊，歐盟也在加速開放全自動駕駛法規審批，全球落地節奏正在提速。

其次，民用車輛的全自動駕駛將全面成熟。車輛安全性將遠超人類駕駛員，長途高速、城市通勤及夜間行車將全部交由 AI 接管。

馬斯克曾預判，未來五到十年期間，全球 90% 行駛里程將由自動駕駛系統完成，人類親自駕車將淪為少數愛好者的興趣，而非日常剛需。不同於當前需駕駛員隨時待命的輔助駕駛，五年後的 FSD 將實現全場景「無監督」自駕，真正做到「車自己送你到達目的地」。

按照特斯拉的產能規劃，位於加州弗里蒙特的工廠已完成專屬機器人生產線改造，並於今年下半年啟動量產。初期產能將優先用於滿足工廠內部作業需求，目標五年內實現百萬台級的量產規模，進而大幅攤薄成本，涵蓋工業、商業與家庭全場景。

工業場景將率先落地。現階段 Optimus 已在特斯拉工廠完成物料搬運、零件裝配及質檢等基礎工作。未來兩三年，隨著第三代機器人靈巧手與關節協同能力的大幅升級，它將能替代重複性高、強度大、風險高的流水線崗位，有效緩解製造業用工缺口，大型倉儲與物流分揀中心也將批量引進人形機器人進行貨物轉運。

家庭服務則是未來的核心增量市場。五年後，量產版 Optimus 有望走入普通家庭，承擔拖地、整理收納、採購搬運、老人陪護及簡單餐食輔助等家務，這將把人類從重複枯燥的家務勞動中解放出來，釋放更多時間投入愛好、社交與創作，契合特斯拉「用機器解放人力、實現富足生活」的長期願景。

此外，商場、飯店、辦公大樓及醫療機構也將部署人形機器人，完成引導接待、物資配送及基礎看護等標準化服務，重塑線下服務業的人力結構。

儘管特斯拉高管的五年時間表令人振奮，但產業界並非全盤看好，三道核心關卡將決定這一願景能否如期兌現。

首先是全球監管政策的差異。全自駕與人形機器人商用涉及交通安全、人身安全、責任劃分及數據隱私等複雜法規。雖然歐美審批節奏相對較快，但各國准入標準不一，且機器人進入家庭更需要全新的安全認證體系，全球統一的標準化監管落地周期難以預估。

其次是硬體量產與成本難題。Optimus 擁有近萬個獨立零組件，關節、執行器、電池及靈巧手均屬全新自研硬件，初期產能爬坡必然緩慢，唯有實現百萬台級的規模化生產，才能將單價降至家庭可接受的區間，產能擴張速度直接決定了家用機器人的普及節奏。

最後則是通用 AI 在複雜場景下的泛化能力。道路突發狀況、家庭多樣化的雜物、非標準化的工廠作業，皆屬於 AI 的「長尾極端場景」。即便依託千萬台車輛的數據積累，要讓機器人完美應對所有未預設的突發狀況，仍需要持續數年的海量訓練與算法迭代。