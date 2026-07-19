鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-19 12:30

特斯拉執行長馬斯克近日證實，該公司全自動輔助駕駛系統 (FSD) 正從過去「一套邏輯適用所有車主」的通用模式，轉向真正的個人化駕駛系統。未來，FSD 背後的神經網絡將直接學習每位車主的駕駛習慣，並記住用戶偏好，解決長期被詬病的「強制退出高乘載 (HOV) 車道」等問題。

一位 " 特斯拉車主在 X 上發文抱怨，FSD 經常在不適當時機駛出暢通的 HOV 車道，切入壅塞車流，導致效率低下。

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對此，馬斯克回應指出，系統將開始記錄車主的人工介入行為，並依據個人偏好進行調整。

人類駕駛在不同場景下選擇各異，例如停車時有人偏好倒車入庫，有人習慣車頭朝前，FSD 未來將學習這些差異化行為，匹配最接近車主風格的駕駛模型。

此項更新也延續特斯拉近期對 HOV 車道設定的簡化，若系統能從車主多次接管行為中學習，將能有效減少類似誤判。

此外，特斯拉近期推出的「接管回饋選單」，要求車主在每次介入時填報原因，這些數據正幫助工程團隊釐清優先修正項目，目前停車仍是導致 FSD 接管的主因之一，預計個人化功能將率先改善此體驗。