《經濟學人》揭美國實力真相！GDP、AI、軍事仍稱霸全球 但霸權正逐步流失

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-07 15:10

恰逢美國建國 250 週年，《經濟學人》對美國全球綜合實力展開一次全面的實證體檢，試圖在「美國即將崩潰」與「美國永遠無敵」兩種截然對立的極端論調之間，還原一個更接近事實的輪廓。

《經濟學人》揭美國實力真相。(圖：Shutterstock)

報告的核心結論簡明而耐人尋味：以絕對指標衡量，今日的美國比歷史上任何時期都更富裕、軍力更強、技術更領先；然而論及相對主導地位，美國的全球佔有率正逐步收縮，而部分現行政策更在加速這一進程。

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《經濟學人》指出，要知道為何如今充斥著「美國急劇衰退」的悲觀論調，首先要區分「實力」（strength）與「主導地位」（dominance）兩個概念。

「主導地位」是相對概念，恰好也是川普反覆提及的詞。美國自身綜合實力較以往更強，但在多項經濟指標上，其全球主導優勢已然削弱。

最重要的是，美國主導的國際秩序客觀上助推了其他國家發展。站在不同立場，這既是這套體系的優勢，也是其缺陷。

以 2025 年市場匯率計算，美國國內生產毛額（GDP）達 32.4 兆美元，較排名第二的中國高出 55%，仍是全球最大經濟體。

美國同時領跑生成式人工智慧（AI）研發，是全球最大原油與天然氣生產國，且不同於中國、俄羅斯及多數東亞、歐洲國家，美國人口仍維持正成長。

此外，全球約半數國際支付以美元結算，美元霸主地位賦予美國透過經濟制裁孤立敵對政權的強大槓桿。在人口超過 2,000 萬的國家中，美國人均富裕程度斷層第一，比排名第二的澳洲高出近兩成。

然而，若改以購買力平價（PPP）計算，中國經濟規模早在約十年前便已超越美國。製造業產值方面，1945 年全球近半數工業製成品產自美國，至 2024 年，這一比例已跌至約 15%，中國的佔比更是達美國的兩倍以上。

美元在全球外匯儲備中的佔比亦持續下滑，去年僅剩 57%。

軍事面向，美國的優勢同樣顯著。美國現役軍費仍是全球任何單一國家的兩倍，擁有 11 艘航空母艦，單艦服役週期長達半個世紀；相較之下，中國僅有 3 艘航母，且均未歷經實戰。

大規模實戰部署經驗、尖端軍備技術及數十年的持續投入，共同讓美國構築起難以被短期追趕的軍事縱深。

儘管如此，報告指出，純粹的軍事力量並不保證行動成功。伊拉克、阿富汗戰事，乃至近期的伊朗局勢皆已印證：即便坐擁龐大艦隊，美國既無法封鎖荷姆茲海峽的石油運輸，也難以阻止中國限縮稀土出口。

特別值得關注的是，川普政府已明確表態，美國的實力並不等同於無條件保護盟友。即將登場的北約峰會，核心議題正是要求歐洲承擔更多自主防務責任。

在科技競爭上，美國的領先優勢亦正面臨侵蝕。根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，2024 年中國研發經費投入已超越美國。目前全球頂尖期刊論文中，逾三分之一由中國學者撰寫；2025 年，中國科研人員發表論文總量，已等同於美、英、德、日四國總和。

更令外界憂慮的，是一連串主動放棄優勢的政策動作。川普政府大幅削減對外援助，美國國際開發署（USAID）遭實質裁撤，年度援助金額腰斬至 290 億美元，與 GDP 僅有美國五分之一的德國持平。

根據權威學術周刊《自然》（Nature）估算，川普第二任期首年，逾 7,800 項科研資助計畫遭凍結或終止，約 2.5 萬名科研人員離開聯邦研究機構。在綠色技術這條關鍵賽道上，川普政府似乎甘願拱手讓給競爭對手。

移民政策的急轉彎，亦被視為動搖美國長期競爭力的根本性變數。美國過去四十年間全球市值前十大企業，有五家誕生於此，其中四家的創辦人具有移民背景。