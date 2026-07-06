鉅亨網新聞中心 2026-07-06 18:00

美國首都華盛頓上週六（4 日）盛大慶祝建國 250 週年，然而慶典現場不僅烈日當頭、雷暴驟至，更有一場史上規模最大的烟火秀，以及美國總統川普親自登台發表的強烈民族主義演說。

根據《華爾街日報》報導，川普在台上表示：「250 年來，在世界各國之中，美國始終是希望、承諾、光明與榮耀的化身；放眼全球，無人能比。」

‌



他表示：「美國的力量和強盛不應讓人感到羞愧，這是我們非常引以為豪的。」

川普在約 40 分鐘的演說中，延續其本週在拉什莫爾山（Mount Rushmore）開幕式上的論述基調，再度砲轟共產主義滲透美國，矛頭指向民主社會主義派系候選人近期在黨內初選中的斬獲。

他說:「我們不希望國家裡有共產主義者，這從來行不通，也永遠行不通。」

川普亦向退伍軍人及金星勳章家屬致敬，邀請阿提米絲 2 號（Artemis II）任務太空人登台，並展示多面具有歷史意義的美國國旗，包括現存最早製作的星條旗之一、覆蓋在林肯靈柩上的旗幟，以及從珍珠港事件中沉沒的「亞利桑那號」戰艦上打撈出的國旗。

演說結束後，一場燃放逾 85 萬發烟火的表演點亮夜空，主辦單位 Freedom 250 表示，燃放時間約為國家廣場傳統獨立日烟火秀的兩倍。惟因烟火規模創紀錄，主辦方也建議華盛頓市民關閉窗戶、使用空氣清淨機，以降低室內空氣品質的疑慮。

值得注意的是，原本負責統籌 250 週年紀念活動的是國會於 2016 年設立的兩黨委員會 America250，但川普盟友另起爐灶成立的 Freedom 250 組織卻逐步接管慶典大部分的策劃工作。

批評者指出，這場慶典已被植入鮮明的保守派優先議程；Freedom 250 則堅稱，他們是為全體美國人舉辦的盛會。