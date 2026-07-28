〈焦點股〉半導體慘淪提款機！台股摜破前低 矽晶圓、記憶體跌停全趴倒
鉅亨網記者魏志豪 台北
美國聯準會 (Fed) 將在本周三公布利率決策，市場預測，本週升息機率估達 40%，整體不確定性極高，引發部分資金撤離高風險性資產，費半周一重挫逾 2%，台股今 (28) 日也難逃賣壓，半導體相關族群如矽晶圓、記憶體、測試介面、功率元件等全面重挫，包括環球晶、合晶、南亞科、華邦電、群聯、雍智科技等全數打入跌停板。
隨著聯準會升息預期籠罩市場，台股今日一度重挫超過 2,000 點，摜破前低，下探至兩個月來新低，上市櫃合計下跌家數高達 1,757 家，其中有將近千家跌幅都在 3% 以上，僅 92 家上漲，凸顯市場賣壓相當沉重。
除了台股外，高槓桿的韓股也再度熔斷，成為今年以來第 8 次熔斷，單日暴跌超過 10%，等於從高點至今已修正超過 35%，日股同樣也遭均線反壓，下殺近 5%，回測半年線支撐。
半導體族群近來成為市場提款機，台股以台積電為首，外資今年以來已經大賣台積電超過 80 萬張，提款約 1.6 兆元，今日續挫近 3%，最低探至 2,270 元，市值僅剩 59 兆元，近期熱門的半導體族群也同樣難逃空襲，矽晶圓的環球晶 (6488-TW)、合晶 (6182-TW)、台勝科 (3532-TW) 全數亮燈跌停。
記憶體儘管昨日拉尾盤，今日包括南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、愛普 *(6531-TW)、旺宏 (2337-TW)、鈺創 (5351-TW)、晶豪科 (3006-TW)、南茂 (8150-TW)、群聯 (8299-TW)、擎亞 (8096-TW) 全面亮出綠燈。
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