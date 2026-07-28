鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-07-28 11:40

美國聯準會 (Fed) 將在本周三公布利率決策，市場預測，本週升息機率估達 40%，整體不確定性極高，引發部分資金撤離高風險性資產，費半周一重挫逾 2%，台股今 (28) 日也難逃賣壓，半導體相關族群如矽晶圓、記憶體、測試介面、功率元件等全面重挫，包括環球晶、合晶、南亞科、華邦電、群聯、雍智科技等全數打入跌停板。

〈焦點股〉半導體慘淪提款機！台股摜破前低 矽晶圓、記憶體跌停全趴倒。(鉅亨網資料照)

隨著聯準會升息預期籠罩市場，台股今日一度重挫超過 2,000 點，摜破前低，下探至兩個月來新低，上市櫃合計下跌家數高達 1,757 家，其中有將近千家跌幅都在 3% 以上，僅 92 家上漲，凸顯市場賣壓相當沉重。

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