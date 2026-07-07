《紐約時報》解析美國250年：真正的考驗不是崛起或衰落 而是這「五個問題」

鉅亨網新聞中心 2026-07-07 17:20

今年獨立紀念日，美國迎來建國 250 週年。《紐約時報》指出，兩個半世紀過去，美國既未成為無可置疑的永恆存在，也尚未走向終結，並依然是一項進行中的未竟事業。

《紐約時報》解析美國250年。(圖：Shutterstock)

報導分析稱，當年在《獨立宣言》上署名的建國者深知，他們押下的是一場勝負未定的賭注，而非握有成功的保證。正因如此，他們以生命、財富與榮譽相互擔保。

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然而，250 年後，這場賭注仍在延續，每一代繼承者都必須重新押注。換句話說，「美國仍是一項未完成的事業」。

不過，《紐時》認為，這場賭注已取得可觀成果。兩個半世紀以來，美國將無數陌生人納為公民，將龐大人口帶入安定與富足，也比人類歷史上任何國家都更大程度地將權力交予普通人。

美國的示範，更鼓舞了無數國境之外的人起身爭取同等權利。

然而，這份歷史帳本並不清白。「人人生而平等」出自一個奴役同類之人的筆下，承諾與背叛在同一句話中同時降臨。但報導指出，承諾一旦寫下，便再無法抹去。

分析稱，在「人人生而平等」這一根本理念確立之後，《美國獨立宣言》進一步提出生命、自由與追求幸福三項核心權利。

美國建國初期的政治與社會衝突，多半圍繞著究竟哪些人應享有生命與自由的保障；而隨著時代演進，公共辯論的重心則逐漸轉向「追求幸福」所代表的更深層議題。

這不僅涉及社會制度應如何設計，也關乎國家如何建立公平的共同生活秩序。討論的焦點已不再只是誰有資格成為共同體的一員，而是這個共同體應對人民承擔哪些責任，以及當代社會又該為未來世代留下什麼樣的制度與環境。

歸根究柢，真正的課題在於，一個自由社會是否能透過民主自治，打造一個讓每個人都有機會充分發揮潛能、實現自我價值的社會。

美國開國元勛之一班傑明 · 富蘭克林（Benjamin Franklin）留下一句流傳至今的名言。據記載，當有人詢問其究竟建立了何種政府，富蘭克林答道：「一個共和國，如果你們守得住的話。」

《紐時》指出，這個「如果」，正是今日美國面臨的真正考驗。

報導分析指出，未來數十年，美國的命運或將取決於以下五個關鍵問題：

一、共同現實是否仍然存在？ 民主的運作有賴公民對基本事實的共識。然而，傳統媒體公信力下滑，AI 技術又使假訊息的製造輕而易舉，公共審議的基礎正在鬆動。

二、政治失敗者是否仍願認輸？ 民主制度的核心習慣，是敗選者願意承認結果、交出權力，並在體制內保留來日再戰的空間。但當前政治氛圍中，愈來愈多人將政治對手視為必須擊潰的敵人，而非意見相左的同胞。

三、向上流動的物質承諾是否仍然有效？ 美國的立國精神之一，是任何勤奮工作的人都有機會改善生活。然而，美國當前不平等程度近乎歷史峰值，相當比例的國民生活水準長期停滯，此一承諾正面臨嚴峻考驗。

四、多元共同體能否維繫？ 美國長期嘗試一項前所未有的實驗：不以血緣或土地，而以對一套理念的認同，將不同出身、信仰與語言的人凝聚為同一公民體。這項實驗能否持續，仍是未定之數。

五、能否承受緩慢顯現的長期危機？ 氣候變遷與不斷累積的財政債務，都是需要當代人付出代價、卻由未來世代承擔後果的課題。民主體制能否回應這類缺乏即時政治誘因的挑戰，至今仍無定論。

儘管挑戰嚴峻，《紐時》提醒，美國並非第一次直面存亡關頭。南北戰爭奪去逾 75 萬條生命，大蕭條重創整個社會，二戰、冷戰與 60 年代的國內動盪，都曾令美國搖搖欲墜，但它都撐了過來。

報導提醒道：「民主不是一座建好之後便可棲身其中的庇護所，而是一種公共習慣：踐行，才能保有；荒廢，便會失去。」，每一次共和國化險為夷，靠的不是制度本身的神奇力量，而是有足夠多的公民認定另一種結局不可接受，並起而行動。

《紐時》總結稱，美國建國 250 週年，或許最值得銘記的，不是煙火與旗幟，而是重新確認一項責任：自治的權利，同時意味著將自身治理好的義務。