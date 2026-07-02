鉅亨網編譯許家華 2026-07-03 05:20

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 公布 2026 年第二季生產與交車成績，交車量不僅大幅優於市場預期，更創下歷來最強第二季表現，但投資人反應冷淡，股價反而重挫 7.49%，寫下近一年來最大單日跌幅，也連續第三次在公布季度交車數據後出現股價下跌，顯示市場焦點已從銷量成長轉向獲利能力與未來成長動能。

特斯拉公布，第二季全球交車量達 480,126 輛，高於去年同期約 384,000 輛，也較今年第一季 358,023 輛大幅成長，年增 25%、季增 34%。同期生產 451,758 輛，交車量高於產量，反映公司持續消化先前累積庫存。

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華爾街原先普遍預估第二季交車約 406,600 輛，特斯拉彙整分析師共識亦為 406,024 輛，實際交車數比市場預估高出逾 7 萬輛，成為近年最具驚喜的交車成績之一，也重新點燃市場對特斯拉今年恢復全年銷售成長的期待。路透指出，這也是特斯拉在連續兩年年度銷售下滑後，首次出現明顯復甦跡象。

不過，亮眼數據並未帶動股價。市場分析指出，在交車數公布前，特斯拉股價已連續數日上漲，部分利多早已提前反映，因此出現典型「買預期、賣事實」(Buy the rumor, sell the news) 行情，加上投資人仍擔心價格折扣將侵蝕毛利率，以及 AI、自駕計畫仍需大量投資，導致資金選擇獲利了結。

第二季交車仍以 Model 3 與 Model Y 為主力，共交付 467,762 輛，占總交車量約 97%；其他車款，包括 Cybertruck、Semi 及剩餘 Model S、Model X，合計交付 12,364 輛。生產方面，Model 3 與 Model Y 共生產 442,936 輛，其餘車型 8,822 輛。

近年特斯拉面臨多重壓力，包括執行長馬斯克的政治言論引發部分消費者反感、美國聯邦電動車購車補助取消，以及中國電動車品牌快速崛起。比亞迪、蔚來、小米等中國車廠持續推出價格更具競爭力且科技配備更豐富的新車，同時現代汽車集團、福斯等歐洲與韓國車廠也積極擴大電動車布局，使特斯拉競爭壓力持續增加。

為刺激需求，特斯拉近一年推出價格更低的 Model 3 及 Model Y 版本，並將 Full Self-Driving (Supervised) 駕駛輔助系統陸續導入部分歐洲市場，希望藉由產品更新帶動買氣。

第二季銷售改善的一大助力，來自中東戰事推升油價。市場分析認為，伊朗戰爭期間燃油價格飆升，使歐洲消費者重新轉向電動車，加上多國政府補助及企業車隊電動化需求增加，帶動特斯拉歐洲銷售明顯回升。不過，隨著美伊停火及外交談判推進，國際油價已回落至戰事爆發前附近水準，未來需求是否能維持仍待觀察。

相較之下，美國市場需求依然疲弱。AlixPartners 董事總經理 Dan Hearsch 指出，美國消費者近來更偏好油電混合車 (Hybrid)，一方面因國土遼闊、長途駕駛需求高，另一方面充電基礎建設仍不如歐洲完善。此外，下半年通膨、晶片及零組件成本上升，以及貿易政策變動，都可能持續對美國汽車市場造成壓力。

除了電動車本業，特斯拉能源事業也持續成長。第二季儲能產品部署達 13.5GWh，高於去年同期 9.6GWh，也略優於市場預估 13.3GWh，顯示 Megapack 大型儲能系統需求依舊強勁。

根據 SpaceX 提交 IPO 文件，旗下持有 xAI 的 SpaceX 今年 4 月採購價值 2.69 億美元的特斯拉 Megapack，用於田納西州曼非斯資料中心降低用電成本。去年 SpaceX 亦曾斥資 1.31 億美元採購 Cybertruck，引發市場關注關係企業交易對特斯拉銷售的貢獻。不過，特斯拉此次交車報告並未揭露第二季是否仍有相關交易推升交車量。

展望後市，馬斯克已將公司重心逐步轉向人工智慧與自動駕駛，包括加速 Semi 電動卡車量產、推進無人計程車 Cybercab 生產，以及 Optimus 人形機器人。特斯拉第一季致股東信表示，公司正持續優化產品組合，聚焦完全自動駕駛時代車款，並預期 Cybercab 與 Tesla Semi 都將於今年開始進入量產階段。

此外，公司今年初宣布停止生產旗艦車款 Model S 與 Model X，並計畫將加州 Fremont 工廠部分產線轉為 Optimus 機器人生產。