鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-02 12:30

南韓 Kospi 指數周四開盤一度重挫 7%、跌破 8000 點關卡，由於指數期貨跌幅過大，南韓證交所一度暫停程式賣盤交易，日本日經 225 指數再度失守 7 萬點大關。截稿前，Kospi 跌幅收斂至 4.5%，日經跌幅也縮小為 1.5%。

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日韓記憶體大廠賣壓沉重，三星電子跌逾 6%，SK 海力士重挫 7.6%，兩家公司市值一度蒸發數十億美元，鎧俠暴跌 12.7%。

彭博周三報導，Meta 研擬成立 AI 雲端基礎設施業務，把內部建置的 AI 算力及模型服務出售給外部企業，一方面提升使用效率，也有助於回收近年投入 AI 基建的龐大支出。

此消息導致那斯達克綜合指數與費城半導體指數重挫，記憶體大廠美光 (MU-US) 與 SanDisk(SNDK-US)周三收盤均暴跌逾 10%。

根據彭博另一則報導，在記憶體成本壓力下，傳出蘋果正與美國政府列為黑名單的中國記憶體業者長鑫存儲及長江存儲洽談供貨。此消息讓市場擔憂，三星電子與 SK 海力士在記憶體市場的競爭優勢恐遭削弱。

市場正密切關注，AI 熱潮帶動的晶片股大漲行情能否持續。南韓兩大晶片廠位居全球 AI 供應鏈核心，過去從 AI 硬體需求激增中受益，但近期股價劇烈震盪，也凸顯一旦市場開始質疑 AI 投資熱潮延續力道，投資人情緒隨時可能翻轉。

Eugene 資產管理公司投資長 Ha SeokKeun 表示，儘管 Meta 消息並未改變 AI 資本支出的長期成長趨勢，但市場已開始變得更加挑剔。

他說：「市場已不再將 AI 支出增加視為絕對利多，投資人現在更關注投資報酬率 (ROI) 以及未來是否會出現產能過剩。」

針對蘋果可能採購長鑫與長江存儲晶片，他認為，此舉恐削弱南韓廠商目前在標準型 DRAM 市場的定價能力。

今年以來，Kospi 一直是全球表現最佳的市場之一，但由於韓股高度依賴三星電子與 SK 海力士兩家公司，每當 AI 概念股風向有變，市場便容易出現劇烈波動。此外，由於大量槓桿型 ETF 放大了漲跌幅，使波動更加明顯。