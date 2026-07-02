鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-02 11:00

社群媒體巨頭 Meta 正籌劃推出全新雲端基設業務，擬將其 AI 訓練與推理叢集中暫時閒置的「過剩算力」出售變現，並回收部分巨額資本支出，此舉不僅意味著 Meta 將跨界與亞馬遜 AWS、微軟 Azure 及谷歌雲展開正面競爭，更直接衝擊華爾街長期抱持的「AI 算力絕對稀缺」核心信仰。

上述消息曝光後，Meta 週三 (1 日) 股價大漲近一成，創今年最大單日漲幅紀錄，反觀半導體與記憶體族群則遭資金瘋狂拋售，KLA、Lam Research、應材跌幅達 9% 至 11%，台積電 ADR 跌逾 6%，美光與閃迪重挫超 10%，新興 GPU 雲概念股打擊尤甚，CoreWeave 跌逾 13%、Nebius 跌近 15%，市場擔憂他們的「稀缺供給方」護城河遭 Meta 低價算力侵蝕。

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以半導體與記憶體類股為主的高盛高貝他 (High-Beta) 動量籃子亦挫跌約 10%，創 2020 年以來最差單日表現。彭博 Magnificent 7 指數與費半指數的單日收益差擴至 2015 年以來最大(+8%)，顯示資金正從半導體股向大型科技母體撤離。

知情人士透露，Meta 內部已啟動名為「Meta Compute」的專案，由基礎設施負責人 Santosh Janardhan、超級智慧實驗室 AI 部門高管 Daniel Gross 及總裁 Dina Powell McCormick 共同領軍，而規劃中的商業模式分兩路並進：一是允許外部開發者透過 API 存取託管於 Meta 資料中心的各類 AI 模型，包含自家最新 Muse Spark 模型，運作方式類似 AWS Bedrock；二是直接出租「原始計算能力」(Raw Compute)，也就是將 GPU 叢集閒置時段的裸算力批售給第三方客戶，此模式與近來崛起的新興雲端業者 CoreWeave 如出一轍。

此前，Meta 才與 CoreWeave、Nebius 簽署數十億美元算力採購合約，如今若對外兜售自有算力，形同從「大客戶」轉身成為這些新雲廠商的直接競爭對手。

事實上，Meta 執行長祖克柏早在 5 月股東電話會議中就暗示「出售過剩算力或 API 服務絕對在考慮範圍之內」，《彭博資訊》週三報導則讓此戰略輪廓進一步明朗。

長期以來支撐輝達等 AI 硬體股高估值的核心前提是，全球 GPU 供不應求、算力永遠短缺。高盛 1-Delta 交易台負責人 Rich Privorotsky 指出，一旦科技巨頭開始釋出多餘算力、市場預期租賃價格下行，「短缺敘事」便面臨顛覆風險，硬體端將最先感受到壓力。



與硬體股慘澹表現相反的是，Meta 大漲反映投資者對「削減邊際資本支出 + 提高算力利用率」組合的青睞。

瑞銀交易員 Christina Dwyer 表示，相關報導將市場敘事扭向更嚴格的財務紀律，若 Meta 能靠出租閒置算力部分抵消每年高達 1250 億至 1450 億美元的 AI 資本開支，現金流穩定性將優於單純堆疊硬體採購。

根據瑞銀與摩根士丹利測算，每出租 250MW 算力、租期一年，潛在可為 Meta 2028 年 EPS 帶來約 3 美元上行空間。此一邏輯令資金同步湧入軟體族群，迎來一年來第二大單日超額收益。

但一些分析師提醒，Meta 出租算力更接近「階段性資產變現」與 EPS 橋接手段，不等同於全行業算力過剩或全面砍掉資本開支，該公司仍在加碼採購下一代加速器以訓練前沿模型。

D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 認為，此舉對 CoreWeave 等新雲商是實質競爭壓力，但對整體 AI 需求曲線影響尚待觀察。

瑞銀示警，「過剩產能」的說法已引發市場對底層 AI 真實需求的疑慮。即將到來的第二、三季財報季中，各大廠給出的全年資本支出指引與後續算力採購節奏，將是判斷此次估值重估能否延續的關鍵。

高盛同時警告，儘管美股本季日均成交量創高，但市場深淺急劇縮窄。6 月標普 E-mini 期貨頂層流動性大幅季減 33%，從 1200 萬美元驟降至約 800 萬美元，這代表創紀錄交易量在流動性乾涸的資金池中運行，每筆大額委託都可能引發劇烈波動，加上 7 月歷史動量股偏弱季節性因素，晶片股與大盤的短期博弈震盪風險依舊偏高。