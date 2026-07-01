鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-02 07:20

記憶體荒逼急蘋果！傳找中國長鑫、長江雙供貨 用於中國市場 (圖:Shutterstock)

在此之前，英國金融時報 (FT) 上周五也曾報導，蘋果正遊說川普政府批准採購長鑫存儲的記憶體晶片，以緩解在人工智慧 (AI) 引發記憶體晶片價格飆升之際所面臨的成本壓力。

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根據彭博，蘋果早在 2022 年就曾計劃採購長鑫的記憶體，但在該公司遭列入美國商務部實體清單後，蘋果在華府的反對下喊停。

知情人士表示，這次蘋果希望將中國製記憶體僅限用於中國市場專用機型，以降低再次遭遇政治阻力的風險。

庫克親自遊說川普政府 降低政治風險

消息人士透露，蘋果執行長庫克已親自向美國財長貝森特 (Scott Bessent) 在內的川普政府官員尋求協助，希望降低與中國晶片商合作可能引發的政治反彈。

長鑫與長江存儲因遭美方認定兩家公司與中國軍方有關聯，均名列美國國防部最新公布的「1260H 清單」。雖然蘋果依法不需取得美國政府批准即可向兩家公司採購晶片，但在美中科技競爭持續升溫之際，此舉恐引發華府國安派人士強烈反對。

據悉，川普政府內部已有部分官員反對讓蘋果將這兩家中國企業納入供應鏈。

AI 熱潮引爆記憶體荒 蘋果急尋新供應商

蘋果此舉，反映整個消費電子產業正面臨前所未有的記憶體供應吃緊。由於 AI 資料中心大量採用高階運算晶片，需要搭配更多高效能記憶體，目前記憶體製造商將產能優先供應利潤更高的 AI 市場，導致智慧型手機、電腦等消費性產品所需的記憶體供應愈發緊張。

若交易成真，蘋果的記憶體供應商將增至五家。目前蘋果主要仰賴三大供應商，分別是三星電子、SK 海力士 (SK Hynix) 和美光(MU-US)，但這三家都難以滿足 AI 市場快速成長的需求，並且已陸續宣布擴產計畫。

三星與 SK 海力士本周稍早宣布將合計投資超過 8800 億美元，在南韓各新建兩座晶圓廠，以快速提升產能，美光則公布數十億美元的美國擴產計畫。

蘋果上周全面調漲 Mac、iPad、智慧家庭裝置及 Vision Pro 售價，以反映記憶體成本飆升。蘋果發言人當時表示，AI 需求快速成長是主因，公司「從未見過零組件價格在這麼短時間內上漲如此快」。

微軟 (MSFT-US) 同一天也宣布 13 個月內第三度調漲 Xbox 遊戲主機售價，主要原因同樣是記憶體供應吃緊。