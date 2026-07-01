鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-02 07:50

今年上半年漲勢強勁的晶片股在下半年第一個交易日遭投資人獲利了結，SanDisk(SNDK-US)、美光 (MU-US) 股價周三 (1 日) 雙雙重挫逾 10%。不過，在 NAND 快閃記憶體供應短缺預料將延續至 2027 年之際，仍有分析師認為 SanDisk 股價還有上漲空間。

Meta傳出售多餘算力引爆晶片股賣壓！SanDisk跌10% 分析師仍喊NAND缺貨續到2027 (圖:Reuters/TPG)

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D.A. Davidson 執行董事 Gil Luria 表示，這項消息讓投資人開始思考，若市場新增運算資源供給增加，是否會削弱資料中心建設需求。

他說：「Meta 是全球前五大運算能力需求客戶之一，因此若該公司調整資料中心擴建計畫，影響恐將擴及整個供應鏈。」

SanDisk 股價周三終場 10.6% 至每股 2032.22 美元，但今年來仍累計大漲逾 760%，穩居標普 500 表現最佳成分股。另一家 NAND 快閃記憶體大廠的美光股價也下跌 10.6%，但今年來仍累計上漲 270%。

其他晶片股同步走弱，英特爾 (INTC-US) 下跌 9%，邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) 跌 8.7%，超微 (AMD-US) 跌 6.9%，博通 (Broadcom)(AVGO-US) 跌 2.2% 輝達 (NVDA-US) 跌 1.3%。

Freedom Capital 首席市場策略師 Jay Woods 認為，半導體類股這波弱勢不會持續太久，「我們認為，今年下半年的主旋律仍將是資金輪動，高漲的科技股未來一季將進入整理期，之後可望在年底前再度突破前個波段的高點。」

另一方面，美銀 (BofA) 分析師 Wamsi Mohan 表示，由於 NAND 需求預料將持續超過供給至 2027 年中，SanDisk 仍可望維持強勁的定價能力，但逐季的價格成長幅度可能會逐漸放緩。

Mohan 預估，SanDisk 第 2 季 NAND 出貨位元成長將高於美光，但平均售價 (ASP) 成長幅度則略低於對手。

他指出，SanDisk 漲價能力將取決於產品組合，以及每季簽訂多少「新商業模式合約」(New Business Model, NBM) 等因素。

SanDisk 今年 4 月推出長期 NBM 合約，強調合約附有具約束力的財務承諾，可望提升未來獲利能力。

Mohan 表示，他預期 SanDisk 大部分雲端及個人電腦 (PC) 客戶都將簽署 NBM 合約，對整個產業而言屬於雙贏局面。一方面，客戶可提前鎖定供貨與部分價格，另一方面，SanDisk 則能更準確掌握需求。

儘管部分投資人仍擔憂，若人工智慧 (AI) 支出未如預期成長，長期記憶體需求恐受到影響，但 Mohan 認為，SanDisk 愈來愈多業務採用 NBM 合約，將有助於提升 2028 年之後的需求能見度。他並指出，SanDisk 設計 NBM 合約時，也確保公司能維持一定水準的毛利率。