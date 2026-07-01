鉅亨網編譯陳又嘉
《巴隆周刊》報導，儘管記憶體晶片價格持續攀升，美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 股價周三 (1 日) 仍在晶片股普遍遭拋售拖累下大幅下跌。
美光周三重挫 10.6%，收在 1,032.28 美元。以科技股為主的那斯達克 100 指數當日下跌 1.5%。
其他記憶體類股同樣遭遇賣壓，Sandisk(SNDK-US) 下跌 10.6%、威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 下跌 6.3%、希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 下跌 5.2%。
過去 12 個月，美光累計飆升近 750%，波動幅度也隨之加劇。不過，《巴隆》先前曾指出，在 AI 硬體需求推動記憶體市場持續繁榮下，美光有望擺脫過去記憶體產業景氣循環的限制，股價甚至仍有機會較目前水準再翻倍。
KeyBanc 分析師 John Vinh 周二在研究報告中指出，最新記憶體合約價格顯示，部分標準規格的 DRAM 6 月價格較前一個月上漲約 3%。NAND 快閃記憶體價格也較前月上漲 2.4%。
Vinh 寫道，「雖然產業正因應 AI 帶動的 DRAM 與 HBM 需求而持續擴充產能，但真正具規模的新產能預計要到 2027 年才會陸續投入，而且仍不足以填補市場供需缺口。」
Vinh 進一步指出，「在供應仍受限、產業維持生產紀律，以及資料中心對 HBM 與 DDR5 需求持續強勁情況下，我們預期 NAND 與 DRAM 的需求將持續保持強勁，價格走勢可望一路維持正向至 2026 年。」
Vinh 對美光股票維持加碼評級，並給予 1,600 美元目標價。
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