鉅亨網新聞中心 2026-07-02 16:20

為應對人工智慧 (AI) 浪潮帶來的存儲晶片短缺壓力，SK 海力士正式宣布將於韓國清州市投資 80 兆韓元 (約 514.6 億美元)，建設名為「M17」的大型 NANDflash 晶圓廠。

這項計畫是 SK 海力士在忠清地區總額 100 兆韓元投資計畫的核心項目，旨在將清州重塑為韓國乃至全球存儲半導體產業的關鍵樞紐。

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NAND 供應現缺口

SK 海力士執行長郭魯正表示，隨著 AI 服務全面啟動，NANDflash 已不再僅是傳統的數據存儲設備，而是處理海量數據、提升 GPU 與 HBM 運算效率的核心組件。目前市場對企業級固態硬碟 (SSD) 的需求爆發式增長，導致 NAND 供應出現短缺，擴張產線已勢在必行。

公司預測，隨著智慧體 AI 與物理 AI 的普及，NAND 的應用範疇將進一步擴大。

預計 2029 年上半年投產

M17 工廠占地約 15.8 萬平方米，計畫於明年 (2027 年) 正式動工，並以 2029 年上半年竣工投產為目標。清州之所以被選為擴廠基地，主因在於其具備完善的電力與供水基礎設施，且場地鄰近既有工廠，能與現有生產線產生高度協同效應，實現最高效率的生產規劃。

除了 M17 工廠，SK 海力士還將投入 20 兆韓元於 2027 年底前建成 P&T7 先進封裝廠。SK 集團更計畫在忠清地區建立一座 1GW 級的 AI 數據中心，將半導體生產設施與 AI 計算基礎設施集中布局，建構完整的 AI 產業生態系統。

儘管近期全球半導體股價受 AI 支出冷卻疑慮影響而出現波動，SK 海力士仍對 NAND 前景充滿信心。