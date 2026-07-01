鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-02 05:43

美國股市周三 (1 日) 收低，主要受到晶片股走弱拖累。不過，Meta(META-US)股價大漲，加上聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 表示近期通膨風險已有所緩解，為市場提供部分支撐。

華許同時強調，他將堅守央行 2% 的通膨目標，期待會有寬鬆貨幣政策的人「要失望了」。

‌



伊朗戰爭爆發初期，油價一度大幅飆升。隨著華許發表談話，市場小幅下調對聯準會升息的預期，但根據 LSEG 數據，交易員目前仍預期今年至少會升息一次。

Meta 股價大漲近 9%，主要因《彭博社》報導，公司正籌備發展雲端服務業務，計劃出售多餘的 AI 運算能力，此舉可望進一步提升公司營收。儘管周三大漲，Meta 今年以來仍下跌。

其他大型科技股也縮小了那斯達克跌幅，微軟 (MSFT-US) 上漲 3%、蘋果 (AAPL-US) 漲近 2%。

費城半導體指數明顯走低。美光及 Sandisk(SNDK-US) 跌逾 10%，儘管如此，兩者今年漲幅仍分別超過 260% 及 750%。

美國將於周四公布備受關注的非農就業報告，周五因美國獨立紀念日 (Fourth of July) 假期休市。

美國副總統范斯 (JD Vance) 表示，美國與伊朗周三在杜哈就荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 相關議題舉行間接技術性會談，雙方討論進展順利。他並表示，除非情勢有必要，美國不會重新投入全面軍事衝突。美國與伊朗已於上個月簽署一項臨時協議。

投資人同時消化最新經濟數據。ISM 公布，美國 6 月製造業活動雖有所放緩，但整體仍穩健。

美股周三表現平淡，與第二季強勁漲勢形成對比。標普 500 指數與那斯達克綜合指數第二季創下 2020 年以來最佳單季表現。道瓊工業平均指數則寫下 2022 年以來最佳單季漲幅。

美股周三 (1 日) 主要指數表現：

道瓊指數下跌 13.96 點，或 0.027%，收 52,305.24 點。

那斯達克指數下跌 173.69 點，或 0.66%，收 26,040.03 點。

S&P 500 指數下跌 16.13 點，或 0.22%，收 7,483.23 點。

費城半導體指數下跌 893.68 點，或 6.27%，收 13,353.28 點。

NYSE FANG + 指數上漲 196.25 點，或 1.16%，收 17,110.94 點。

大型科技股支撐下，標普跌幅有所收斂。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王齊揚。Meta (META-US) 大漲 8.81%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.73%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.07%；微軟 (MSFT-US) 勁揚 3.02%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.41%。

台股 ADR 齊跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 6.98%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 4.72%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.51%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.54%。

企業新聞

Meta 進軍 AI 雲端服務市場，計劃對外出租 AI 算力及模型服務，將龐大的 AI 基礎設施轉化為新的營收來源，未來可望與亞馬遜旗下 AWS、微軟 Azure 及 Google Cloud 等雲端龍頭正面競爭。

美光與通用汽車 (GM-US) 宣布簽署長期策略合作協議 (SCA)，雙方將建立長期記憶體與儲存晶片供應合作，確保通用未來車款生產所需的關鍵半導體供應，同時共同開發下一代車用記憶體技術，以因應智慧汽車與 AI 帶動的需求成長。

法國航運巨頭達飛海運集團 (CMA CGM) 宣布，已同意以 14 億美元企業價值收購美國聯邦快遞(FedEx)(FDX-US) 旗下第三方物流業務 FedEx Supply Chain，進一步擴大物流版圖及美國市場布局。

經濟數據

美國 6 月 ADP 新增就業人數報 9.8 萬，預期 11.8 萬

美國 6 月 Challenger 企業裁員人數報 4.58 萬，前值 9.7 萬

美國 6 月 ISM 製造業指數預期 55.7，前值 55.1

華爾街分析

Ingalls & Snyder 投資組合策略師 Tim Ghriskey 表示，投資人密切關注美國與伊朗的談判進展，加上美國即將迎來美國獨立紀念日連假，市場整體態度仍偏謹慎。

關於 Meta 股價表現，Ghriskey 認為，「這項消息看來仍將持續支撐 Meta 股價。Meta 先前一直落後其他科技七巨頭成員。」

KKM Financial 創辦人兼執行長 Jeff Kilburg 表示，「『大輪動』交易正延續至第三季，投資人近期從科技股獲利了結後，資金持續流入道瓊指數中那些穩健、但較不受矚目的藍籌股。」

Kilburg 認為，「這是非常健康的現象，也顯示牛市邁入第四年之際，漲勢正擴散至更多類股，市場廣度持續改善。」