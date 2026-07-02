AI算力催化雲基建加速！傑富瑞CIO調查：今年雲支出增逾10.1% 微軟Azure對AWS領先優勢急劇擴大

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-02 10:10

根據投資銀行傑富瑞 (Jefferies) 最新發布的今年第 2 季調查報告，全球雲端運算支出正迎來新一輪加速增長。受訪的 40 位美國大型企業投資長中，高達 95% 預估 2026 年雲端預算將較上年成長，推升全年雲支出增速估值從 2025 年的 9.6% 上升至 10.1%，扭轉先前市場對增速放緩的預期，反映企業對 AI 驅動雲端基礎設施需求仍深具信心。

(圖:shutterstock)

調查指出，53% 受訪者預期雲端預算呈個位數增長，43% 看好達兩位數增幅，僅 3% 認為會小幅縮減。此一趨勢與整體產業數據吻合，全球雲端基礎設施支出今年 Q1 達 1286 億美元，年增率 35%，連 9 季加速成長，過去 12 個月產業總收入約 4550 億美元，十年間規模擴張 15 倍。

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IDC 也預測，今年全球公有雲的服務支出將突破 1 兆美元，年增逾 21%，AI 基礎設施投資為核心驅動力。

本次調查最矚目的發現是，微軟 Azure 在企業投資長心中的首選供應商領先優勢急劇擴大。55% 受訪者將 Azure 列為首選雲端供應商，AWS 僅 28%，兩者差距達 27 個百分點，遠高於去年 12 月調查時的 7 個百分點，當時 Azure 是 45% 的受訪者首選，AWS 為 38%。

支出分配方面，Azure 占比 46%、AWS 29%，差距亦從上次的 3 個百分點擴至 17 個百分點。

未來 24 個月支出預期同樣傾斜，68% 受訪者預計增加 Azure 支出，45% 預計增加 AWS 支出，谷歌雲僅 25%，微軟淨支出得分達 85% 且無受訪者打算削減，AWS 淨得分 44%。

但以全球市佔率來看，根據 Synergy Research Group 資料顯示，AWS 仍以約 28% 居冠，即便較去年同期 29% 微降 1 個百分點，微軟 Azure 佔 21%、谷歌雲佔 14%。

AWS 持續大舉投入資本支出擴建 AI 資料中心，傑富瑞分析三大超大型雲端業者都將受惠於 AI 需求大於供給的格局。

谷歌雲則在企業市場滲透面臨挑戰，淨支出得分從 52% 下滑至 35%，35% 受訪者認為谷歌雲不適用其需求，儘管首季營收仍大增 63% 至 200 億美元。

企業工作負載遷雲亦在加速：85% 受訪者預期明年底前逾半工作負載上雲

(高於上次的 75%)，53% 估逾 80% 上雲。

此外，約 68% 企業已設立獨立 AI 預算，佔整體 IT 支出約 11%，73% 稱今年 AI Token 與 API 使用成本已超原預算，5% 用光全年 AI 額度。

根據 TrendForce 研究報告，全球九大雲服務商 2026 年資本支出達 8300 億美元，年增率上修至 79%。