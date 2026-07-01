Meta打造AI雲端帝國 飆逾8%！華爾街憂衝擊亞馬遜、微軟與Google

鉅亨網編譯許家華 2026-07-02 07:40

Meta Platforms (META-US)傳出正規劃成立雲端基礎設施業務，準備將龐大的人工智慧 (AI) 算力與模型對外商業化，正式跨足企業雲端市場。

（圖：REUTERS/TPG）

《彭博》引述知情人士報導，Meta 正透過新成立的「Meta Compute」組織研究對外提供 AI 運算能力與模型存取服務，目標是將投入數千億美元打造的 AI 基礎設施轉化為新的營收來源。消息曝光後，Meta 股價盤中一度大漲逾 10%，終場仍勁揚超過 8%，創今年以來最佳單日表現之一。

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消息人士指出，Meta 雲端計畫仍處於初步規劃階段，未來仍可能調整甚至取消。不過，若正式推出，Meta 將成為最後一家加入商用雲端市場的美國大型科技公司，直接挑戰亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services (AWS)、微軟 (MSFT-US)Azure 及 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google Cloud 等三大雲端服務商。

事實上，Meta 執行長 Mark Zuckerberg 早在 5 月底股東大會便透露，公司正評估若 AI 資料中心建設超出內部需求，未來將考慮出售閒置算力。他表示，幾乎每週都有外部企業主動詢問，希望 Meta 提供 API 服務或出租 AI 算力，甚至願意支付高於 Meta 建置成本的價格購買運算資源，顯示市場對 AI 算力需求依然十分強勁。

Meta 近年大舉投資 AI 基礎建設。2025 年公司資本支出達 720 億美元，主要投入 AI 資料中心及運算設備；今年 4 月又將 2026 年全年資本支出預估由 1,150 億至 1,350 億美元，上修至 1,250 億至 1,450 億美元，增幅達 100 億美元，支出規模已與微軟、Alphabet 及亞馬遜等超大型雲端業者相當。

此外，Meta 今年初成立「Meta Compute」基礎設施部門，規劃在本世紀末前建置數十 GW(百萬瓩)AI 運算能力，長期目標更上看數百 GW。其中，路易斯安那州資料中心單一專案投資約 270 億美元，更大型的 Hyperion 超級運算叢集規模則被形容足以媲美整個曼哈頓。

知情人士表示，Meta 目前主要評估兩種商業模式。第一種是比照 AWS Bedrock，向企業提供 AI 模型託管服務，由 Meta 負責運行資料中心與 AI 晶片，向開發者收取模型使用費；第二種則類似 CoreWeave 等 Neocloud 業者，直接出租原始 GPU 算力，讓企業租用未充分利用的 AI 基礎設施。兩項業務目前均由 Meta Compute 統籌規劃。

市場普遍認為，此舉可望改善 Meta 近年 AI 投資回收速度。由於公司最先進的大型語言模型 Llama 4 市場反應不如預期，龐大的 AI 資本支出也一度引發投資人疑慮，甚至曾導致財報公布後股價重挫逾 7%。若能將閒置算力對外出租，不僅可提高投入資本報酬率 (ROIC)，也有助降低市場對資本支出過高的擔憂。

不過，Meta 若正式跨足企業雲端市場，也將面臨不少挑戰。首先，公司長期專注於消費者產品及廣告業務，缺乏企業級雲端服務經驗，仍需建立企業銷售團隊、計費系統、開發者工具及技術支援體系，才能與 AWS、Azure 及 Google Cloud 競爭。其次，Meta 目前仍是 Google Cloud 的重要客戶，雙方過去曾簽署總值超過 100 億美元、為期六年的雲端合作協議，用於租用 Google TPU 晶片。若 Meta 轉型為競爭者，雙方合作關係可能出現微妙變化。

消息曝光後，市場立即重新評估 AI 雲端產業格局。Meta 股價盤中一度大漲逾 10%，但 Neocloud 概念股卻遭遇重挫。CoreWeave (CRWV-US) 股價一度下跌約 13%，Nebius Group (NBIS-US) 跌幅更超過 16%，市場擔憂 Meta 未來可能減少對外租用 AI 算力，甚至直接與 Neocloud 業者競爭。

另一方面，華爾街也開始討論此舉對 AI 硬體供應鏈的影響。高盛近期指出，市場投資邏輯正逐漸從獎勵大幅擴張資本支出，轉向青睞提高投資效率的企業。若 Meta 成功將 AI 基礎設施商業化，其他科技巨頭未來也可能重新檢討資本支出策略，使 AI 硬體投資週期由單純追求建置，轉向更重視資產變現能力。